José Arriola: “Tiene que haber un mea culpa de parte del Ejecutivo para que pueda trabajar”

El vocero alterno de la bancada de Acción Popular, José Arriola, explica que su grupo parlamentario votará en bloque el día que se debata la admisión de la moción de la vacancia presidencial. En su opinión, debería instaurarse una tregua política, por lo menos hasta junio. Y le pide al Gobierno un mea culpa.

¿Existe alguna posición definida en la bancada de Acción Popular (AP) sobre si admitir o no la moción que busca declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral?

Posición oficial no hay. Como se sabe, somos 15 parlamentarios, de los cuales 13 son de regiones diferentes a Lima y como es semana de representación andan por sus ciudades. Por el WhatsApp hemos intercambiado opiniones.

¿Cuándo se van a reunir para tomar una decisión?

El fin de semana o a más tardar el lunes. Sacaremos un comunicado. Será una decisión en bloque y de manera colegiada. Si la mayoría apoya admitir la moción de vacancia, esa será la posición de la bancada.

¿En AP no habrá votos diferentes?

No habrá, eso está claro. Podemos discrepar entre nosotros, pero se respetará la decisión de la mayoría.

De acuerdo, pero ¿cómo están las posiciones al interior del grupo?

Hay dos o tres compañeros que se han pronunciado, uno dice que está a favor, otro que se abstiene, otro en contra. Los demás todavía no se han pronunciado y tampoco los hemos conminado a que se definan de una vez. Creo que es mejor conversar en vivo y en directo. En todo caso, yo le recuerdo que AP sacó un comunicado el lunes 29, en el que se piden facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización. Lo que salió en la televisión el fin de semana no ayuda, no es nada grato.

¿Qué le pareció el mensaje –corto– que ofreció el presidente Pedro Castillo?

Ayudó en algo cuando hizo un deslinde, cuando dijo que no aceptará ningún acto de corrupción, pero la gente lo que quería saber era lo de las reuniones en Breña, lo del consorcio (Puente Tarata III) que ganó la licitación. Ha dicho que solo ha recibido visitas de carácter personal y saluda que los organismos competentes inicien una investigación. Hoy la premier…

Dijo que no habría más reuniones en el domicilio de Breña.

Así es, que no habrá más reuniones. Mire, la cuestión es la siguiente: cada quien es libre de recibir a sus amistades en su casa, a sus paisanos. Si un presidente recibe a sus amigos de Chota, no es problema. El asunto, lo preocupante es la presencia de la señora (Karelim López) que representa al consorcio que gana una licitación en Provías Nacional. La Fiscalía y la Contraloría tendrán que hacer un examen exhaustivo para ver cómo se hizo la buena pro, cómo se llevó adelante el proceso. El presidente tiene una responsabilidad hasta cierto punto política, aunque administrativa no tanto, porque él no firma las bases.

¿Pero qué piensa usted? ¿Se debe admitir la moción de vacancia o no?

Permítame un pequeño comentario antes…

Dígame.

Cuando terminó el primer gobierno de Alan García éramos un país considerado paria, con una inflación galopante, sin estar en el contexto financiero internacional, con terrorismo. Y la oposición nunca pidió vacancia y García terminó su mandato. Bueno, en el caso de Castillo, como se le dijo en una oportunidad, puede haber ganado con el 50% pero no puede gobernar solo con ese 50%. El problema es que Castillo se equivocó en las personas a las que le dio su confianza porque le pagaron mal, y nombró a ministros con lastre y ha tenido que hacer cambios prácticamente cada dos semanas. El país lo que necesita es algo de gobernabilidad, que no puede ser solo una frase lírica.

Me da la impresión de que no está tan de acuerdo con la posibilidad de la vacancia presidencial.

Mire, lo que yo voy a proponer es una tregua, para que todos los actores políticos y la sociedad civil en su conjunto confluyamos y podamos trabajar, siempre con diferencias, desde luego, porque no todos pensamos igual, pero sí con unidad. Y para eso tiene que haber desprendimiento. Al presidente lo queremos ayudar, pero tiene que dejarse ayudar.

¿Una tregua de qué tipo propone?

Una tregua hasta que (el Gobierno) cumpla su primer año.

¿Y luego?

Y luego habrá que evaluar cómo va la cosa, porque si van a seguir las denuncias lógicamente todo será muy complejo. Nosotros lo que hemos dicho es que ni vacancia presidencial ni cierre del Congreso, porque todos hemos sido elegidos para cinco años; sin embargo, el fragor político hace todo muy inestable.

¿Qué le pediría al Ejecutivo?

Tiene que haber un mea culpa de parte del Ejecutivo para que pueda trabajar. Hasta Vladimir Cerrón y Guido Bellido, que estuvieron en un momento detrás de Castillo, se han vuelto críticos de él. Por eso, lo ideal sería una tregua hasta junio del próximo año. La verdad es que el presidente ha perdido la confianza de la gente. No lo digo yo, ahí están las encuestas.

Es posible que se admita la moción. Llegar a los 87 votos para que se apruebe es más complicado, ¿no?

Admitir la vacancia no supone que el presidente vaya, cuidado con eso. Puede responder desde Palacio. O puede ir el abogado solo. En efecto, es complicado que se llegue a los 87 votos, y hay que ver el efecto de lo dicho hoy por la premier Vásquez. Eso sí, hay que tener cuidado. Rafael López Aliaga –en forma algo irresponsable– ha amenazado con mandar su portátil para presionar, e incluso se ha referido en forma malcriada de AP. ¿Qué puede pasar? ¿Queremos lo que se vio en la época de Merino, cuando hubo dos muertos? ¿A eso queremos empujar al país la clase política? No pues, por favor.