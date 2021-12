¿Cuánto ganó Pedro Castillo con el ‘espaldarazo institucional’ de Luis Almagro y la OEA?

La oposición en el Congreso parece estar convencida de que los asuntos internos se tratan en casa, al menos así lo dejaron en claro tras escuchar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, brindar una suerte de ‘espaldarazo institucional’ al presidente de la República, Pedro Castillo, el último miércoles. Lo acusaron de entrometerse en la política interna por destacar el compromiso del jefe de Estado con la lucha contra la corrupción. Desde la otra orilla, cada vez menos lejana, Guido Bellido tomó la voz de Perú Libre y acusó al diplomático uruguayo de emitir un “publicherry” en lugar de una opinión objetiva. Entonces, ante tantas críticas, viene a bien preguntarse, ¿quién ganó con el apoyo de Almagro?

Al respecto, Omar Awapara, el politólogo y director en Ciencias Políticas de la UPC, consideró que la gestión de Pedro Castillo salió robustecida tras aquella reunión con el representante de la OEA, en un contexto de cuestionamientos en los que el jefe de Estado necesitaba una mano amiga que lo salvara del aislamiento que parece operar en el Ejecutivo. “Sin duda, le ha favorecido al Gobierno, le ha dado una especie de respaldo frente a este aislamiento en el que está a nivel nacional, le ayuda. Sin duda, tener una especie de defensa más a nivel regional internacional ayuda” , declaró a La República.

En el análisis de Anthony Medina, politólogo de la UCSM, el apoyo de Luis Almagro suma, pero no es determinante de cara a lo que tendrá que afrontar el presidente. “La visita de Almagro, sin duda, es un espaldarazo diplomático a Castillo frente a una posible vacancia. Pero, por supuesto, si bien esto ayuda, la OEA no es un organismo supranacional, por lo que al final esto lo terminará resolviendo la política interna y los votos en el Congreso” , comentó a este medio.

Awapara señaló que el gran reto de Castillo no está en buscar un respaldo desde fuera, sino que debería preocuparse por fortalecer sus lazos con las bancadas que hoy tendrían un rol decisivo durante las votaciones en el Pleno. “Esa opción está a la mano en el país, no tiene que ir afuera. Sabemos que hay una oposición fuerte, que no va a dar su brazo a torcer, pero también sabemos que hay un grupo de bancadas, como Alianza para el Progreso o Acción Popular, con las que se podría trabajar” , agregó.

Críticas desde dos flancos hacia Luis Almagro

El último miércoles, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se reunió con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. A su salida, el representante del organismo internacional aseguró que el jefe del Estado está comprometido con combatir la corrupción detectada en su propio mandato. Además de destacar que la Carta Democrática “nos da los instrumentos para defender la democracia”. Estas declaraciones levantaron ‘polvo’ entre la oposición y un sector del oficialismo.

“Hemos visto a Pedro Castillo con una determinación en combatir la corrupción”, expresó Luis Almagro a la prensa tras su reunión con el jefe de Estado. Foto: Carlos Félix / GLR

Desde Fuerza Popular se denunció un “desconocimiento” de Almagro sobre los cuestionamientos por las reuniones sin agendar que habría sostenido el presidente en el domicilio de Breña. Renovación Popular, a través de José Cueto, acusó al diplomático de “entrometerse en la política interna” de nuestro país. Por su parte, Guido Bellido, de Perú Libre, consideró que las declaraciones del representante de la OEA “más parecen publicherry que una opinión objetiva” y que “para eso no están los organismos internacionales”.

Para Anthony Medina, son entendibles las críticas hacia una institución como la OEA, ya que la postura de los grupos de derecha e izquierda pueden variar según los tiempos e intereses.

“La OEA no deja de ser controvertida, tiene detractores en uno y otro bando. Los chavistas rechazan a la OEA por considerarla un organismo imperialista, además de las críticas que recibió por su rol frente al golpe de Estado en Bolivia. ¿Renovación Popular y Fuerza Popular estuvieron de acuerdo con sacar a Evo del gobierno? Sí, por supuesto. ¿La OEA fue aliada en ese momento? Sí, lo fue. (…) Entonces, las posiciones políticas varían de acuerdo a los momentos y los intereses” , agregó.

Mientras tanto, Omar Awapara consideró que sí pudo haber un exceso de Almagro al hablar sobre la lucha contra la corrupción en un contexto donde se viene cuestionando la transparencia de la gestión actual. “Es sorpresivo el que haya usado esas palabras porque hay un tema en investigación que involucra a gente muy próxima al presidente y al Ejecutivo, es algo llamativo también haciendo énfasis en el tema de la gobernabilidad. (…) Hay quizá un poco de exceso en ese comentario, más la reivindicación a la Carta Democrática y los mecanismos regionales que hay en defensa de la democracia, son cosas que están ahí y pueden ser interpretadas”, señaló.