Carlos Anderson sobre la vacancia: “Es un arma tan poderosa que removería todo el sistema”

El congresista de Podemos Perú Carlos Anderson hizo un llamado a que desde el Congreso de la República se deje de hablar tan ligeramente sobre la posibilidad de vacar al presidente Pedro Castillo. Aunque su postura es a favor de apoyar la admisión del recurso presentado por Patricia Chirinos, de Avanza País, aclara que hay una distancia entre esta decisión y que pueda apoyar a que el jefe de Estado deje su cargo.

“Con lo que conocemos hoy definitivamente no (alcanza para una vacancia), yo he dicho en reiteradas oportunidades que, si bien la vacancia es un mecanismo constitucional, es un arma tan poderosa y nuclear que hacerle explosión hace que todo el sistema se remueva y es perjudicial para todos. Si hay que usarla es cuando no quede ninguna duda de la incapacidad moral del presidente”, declaró a Exitosa.

En esta línea, Carlos Anderson aclaró que su postura de apoyar la admisión de la moción de vacancia no es necesariamente compartida con su bancada, ya que aún no se han reunido para intercambiar conceptos. Descartó que Podemos Perú vaya a tener una votación en bloque, ya que suelen respetar el voto libre.

“No he tendido esa conversación con los otros miembros integrantes de Podemos; normalmente conversamos el mismo día del Pleno, nos reunimos antes. A diferencia de otras bancadas, en Podemos Perú hay un espíritu de respetar las opiniones, así vayan en contra de la del resto. Algunas veces es mi caso y yo espero que, si la visión de ellos es diferente, haré lo posible por convencerlos, sino yo votaré en un sentido y ellos en otro”, agregó.

Pedro Castillo entregará lista de visitantes de Breña

La jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, hizo el último miércoles una serie de anuncios luego de la denuncia pública sobre las reuniones que sostuvo el presidente Pedro Castillo de noche en la vivienda que ocupa en el distrito de Breña.

Vásquez informó que el presidente, en una reunión con los ministros, les dijo que en los encuentros que tuvo en Breña no abordó temas de gobierno. Asimismo, el mandatario les adelantó que va a colaborar con las investigaciones y, además, entregará la lista de los visitantes.