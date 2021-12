Acción Popular votará en bloque el día que se debata la admisión de la vacancia presidencial

El vocero alterno de la bancada de Acción Popular, José Arriola, adelantó —en declaraciones para La República— que su grupo parlamentario votará en bloque el próximo martes 7 de diciembre cuando se debata la solicitud con respecto a la admisión de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, la cual presentó la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos. La propuesta, hasta el momento, cuenta con el respaldo de al menos 43 votos de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular.

En ese panorama, Arriola mencionó que todavía no hay posición oficial en los quince congresistas que representan Acción Popular, debido a que la mayoría (trece parlamentarios) se encuentran en el interior del país por la semana de representación. Sin embargo, remarcó que será una decisión en bloque donde se respetará la decisión de la mayoría a través de un consenso.

“Por el WhatsApp hemos intercambiado opiniones. El fin de semana o a más tardar el lunes, sacaremos un comunicado. Será una decisión en bloque y de manera colegiada. Si la mayoría apoya admitir la moción de vacancia, esa será la posición de la bancada. Podemos discrepar entre nosotros, pero se respetará la decisión de la mayoría”, expuso.

Posiciones opuestas

El vocero alterno de la bancada de Acción Popular, explicó, además, que al menos tres correligionarios se han pronunciado sobre la moción de la vacancia. De esta manera, destacó que existen posiciones opuestas en el interior del grupo parlamentario por lo que se priorizará una reunión presencial para definir posiciones cuando se acabe la semana de representación.

“Hay dos o tres compañeros que se han pronunciado, uno dice que está a favor, otro que se abstiene, otro en contra. Los demás todavía no se han pronunciado y tampoco los hemos conminado a que se definan de una vez. Creo que es mejor conversar en vivo y en directo. En todo caso, yo le recuerdo que AP sacó un comunicado el lunes 29, en el que se piden facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización. Lo que salió en la televisión el fin de semana no ayuda, no es nada grato”, sentenció.