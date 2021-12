RMP sobre Pedro Castillo: “Lo van a vacar casi de todas maneras”

El próximo 7 de diciembre, el Congreso de la República lograría admitir a trámite la moción de vacancia por incapacidad moral contra Pedro Castillo. Rosa María Palacios señaló que la oposición ya tendría los 52 votos para que el mandatario asista al hemiciclo a responder por las reuniones secretas en la casa de Breña.

Hasta el momento, la bancada de Fuerza Popular (24), Avanza País (10) y Renovación Popular (9) votarían en bloque, lo que sumaría 43 votos para admitir la iniciativa impulsada por Patricia Chirinos.

Palacios explicó que cuatro congresistas de Alianza Para el Progreso (APP) y uno de Podemos Perú también apoyarían la moción. Por tanto, solo faltarían cuatro votos para llegar a los 52.

¿De dónde podrían salir estos votos? La conductora de LR+ explicó que Somos Perú y Acción Popular también podrían sumarse.

“El asunto es que podrían sumarse dos más de Podemos y llegar casi, casi sin problemas. Sin contar con lo que pase con Perú Libre, esa es otra historia. (...) A esta hora yo les puedo decir que la próxima semana vamos a tener admitida la moción de vacancia”, señaló.

Según algunos congresistas, solo pretenden invitar a Pedro Castillo para que responda ante el Pleno algunos cuestionamientos sobre su gestión. Sin embargo, RMP recalcó que la interpelación no es una figura aplicable al presidente de la República.

De tener luz verde la moción, Castillo Terrones podría ejercer su derecho a defensa acudiendo él o su abogado al Congreso. No obstante, también podría elegir no asistir al no estar obligado.

“No hay interpelación al presidente de la República y sería bueno que eso lo tengan claro en el Congreso de la República. Si el presidente no quiere explicar, no explica. Sus ministros sí. La señora Mirtha Vásquez puede ser llamada a responder todas las preguntas que sean necesarias sobre la saga de Breña, el secretario con 20.000 dólares y todo lo demás”, detalló.

La letrada sostuvo que el principal promotor de la vacancia de Pedro Castillo es el propio jefe de Estado al no dar explicaciones claras y continuar rodeado de personas cuestionadas.

Por otro lado, este 5 de diciembre Vladimir Cerrón ha convocado a Perú Libre a una asamblea nacional para definir la posición que tendrá su partido frente a la vacancia.

Tras las últimas denuncias, RMP advirtió que el profesor cajamarquino podría dejar el Poder Ejecutivo antes de las fiestas navideñas. No obstante, cuestionó si la vicepresidenta, Dina Boluarte, permanecería en el poder al menos seis meses.

“Si yo fuera Castillo, no andaría muy tranquilo. Probablemente, los 20 votos que tiene Vladimir Cerrón también admitan a trámite la moción de vacancia. (...) No alcanza para la vacancia, pero lo van a vacar casi de todas maneras”, sostuvo la letrada.