Presidente de la Confiep: No apoyamos la vacancia

Desde el Cusco, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Óscar Caipo, hizo un llamado para que cese la crisis política. Dijo no apoyar la vacancia presidencial que se gesta desde el Congreso. “Nosotros necesitamos trabajar. Necesitamos estabilidad”, señaló.

Sin embargo, Caipo no dejó de cuestionar al presidente de la República, Pedro Castillo. “Desde el Cusco pido al Ejecutivo transparencia y que deslinde de la corrupción”. Dijo que el mensaje a la Nación no convenció. “El mensaje del presidente de anoche (lunes) no satisface, no deslinda . ¿Cómo se está manejando el presupuesto que generamos los empresarios? Eso se tiene que manejar con transparencia”, agregó.

Para el representante de los empresarios, el balance de los cuatro meses de gobierno es negativo. Sin embargo, dijo que la designación de funcionarios adecuados resolverá los problemas.

Las críticas también apuntaron al Congreso. “Están más preocupados en vacar (al presidente, el cierre del Congreso, el voto de confianza. Tenemos que bajar la tensión”, remarcó.

Inversiones afectadas