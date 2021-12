Óscar Zea señala que se reunió con Pedro Castillo en Breña para hablar sobre temas sindicales

El congresista Óscar Zea, del ala magisterial de la bancada de Perú Libre, relató que él también se reunió con el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en la vivienda de Breña, ubicada en el pasaje Sarratea. Aseguró que acudió a dicho inmueble para conversar sobre temas sindicales, ya que el jefe de Estado también es sindicalista.

“Cuando me preguntan si he ido, por supuesto que digo que sí porque he estado ahí. Mi persona es representante de sindicato y el profesor Castillo también es sindicalista. Aparte de los cargos que podemos tener, nosotros somos sindicalistas y conversamos sobre nuestros temas ”, expresó el parlamentario en diálogo con ATV.

“Ustedes entenderán que (Castillo) está en el cargo de presidente y nosotros ya no tenemos mucho tiempo. Antes conversábamos de manera constante. Ahora es muy limitado y hay muy pocas ocasiones para poder conversar ”, agregó.

Asimismo, el legislador oficialista dijo que, a partir de ahora, los asuntos sindicales se verán en Palacio de Gobierno, así sean urgentes, y secundó que se haga una investigación sobre las reuniones que sostuvo el mandatario en el domicilio de Breña.

“Las investigaciones ya han empezado, que continúen y que se brinden las facilidades para que lleguen a la verdad. Nadie va a apañar la corrupción. Yo quiero sumarme a eso de que las cosas tienen que ser transparentes. Seguramente, el maestro Castillo va a ser el primero en hacer que todo salga a la luz, en que la verdad se sepa”, prolongó el congresista.

Los visitantes de la vivienda de Breña

Otras personas que visitaron la casa de Breña fueron los congresistas de Perú Libre Lucinda Vásquez y Alex Paredes, así como el ministro de Defensa, Juan Carrasco, y la señora Karelim López, que está vinculada al Consorcio Puente Tarata III.

López Arredondo también acudió a Palacio de Gobierno en seis oportunidades, a los despachos de Bruno Pacheco, entonces secretario general, y del presidente Pedro Castillo. Luego de tres de estos encuentros, el mencionado consorcio ganó la adjudicación de un contrato por S/ 232,5 millones para la construcción de un puente sobre el río Huallaga, en el departamento de San Martín, reveló El Comercio.

Por lo pronto, el Ministerio Público ya ha iniciado una investigación preliminar contra Bruno Pacheco y contra Karelim López por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias, a raíz de la adjudicación ganada por el conglomerado relacionado a López Arredondo.