Fiscal Tello sobre reuniones de Castillo en Breña: “No se han establecido indicios de algún delito”

Omar Tello, coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción, se manifestó sobre las reuniones que mantuvo el presidente de la República, Pedro Castillo, en su vivienda de Breña. El fiscal señaló que, hasta el momento, desde el Ministerio Público no han establecido ningún delito por las visitas que recibió el jefe de Estado en su casa.

“ La fiscalía, dentro de lo que compete a los órganos fiscales, no ha establecido indicios de algún tipo de delito . Referido a ello, estamos hablando (de) que hubo una intervención, incluso el Ministerio Público en Provías ha iniciado una investigación anterior. Si me hablan de las reuniones que había tenido, en la casa de Breña, nosotros no hemos iniciado porque no hay sospecha directa sobre ello”, manifestó Tello este miércoles para la prensa.

Asimismo, el funcionario se pronunció ante las investigaciones iniciadas en Provías Descentralizado por el proceso que ganó el Consorcio Puente Tarata III, el cual está vinculado a una empresa que asesora Karelim López, quien se reunió en diversas ocasiones con Castillo Terrones y el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco.

“Si existiera algún elemento adicional en la prensa o cualquier otra información y se constituye una sospecha o indicio penal, tengan certeza de que se va a intervenir, siempre y cuando sea un funcionario que podamos intervenir”, añadió Omar Tello.

Vásquez sobre reuniones en Breña

Durante una conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la titular del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, también se pronunció sobre las visitas que recibió el presidente de la República, Pedro Castillo, en Breña.