Bancada magisterial de Perú Libre estuvo en reunión extraoficial en domicilio de Breña

La revelación de reuniones extraoficiales del presidente Pedro Castillo en un domicilio ubicado en el distrito de Breña ha revoloteado el panorama político nacional. Un reportaje de Cuarto Poder evidenció que los congresistas Alex Paredes y Lucinda Vásquez se reunieron con el mandatario; sin embargo, ellos no fueron los únicos en participar de la reunión.

El parlamentario Alex Paredes comentó en Radio Exitosa que más congresistas del bloque magisterial formaron parte de la cita con el jefe de Estado en la vivienda ubicada en el pasaje Sarratea.

“Hubo una convocatoria para una reunión de docentes, no solamente congresistas. Hubo docentes, congresistas y el compañero Pedro Castillo. Yo llego tarde a esa reunión con otra congresista, no con Lucinda Vásquez, y ya estaban otros compañeros congresistas y maestros. (…) A mí me extraña que solo se haya mencionado dos nombres, hemos estado en la misma esquina conversando varios y no los han mencionado” , dijo.

Por su parte, el congresista Óscar Zea confirmó a RPP que todos los congresistas de Perú Libre ligados al magisterio participaron dicho día.

“Yo sí (fui a Sarratea). Fuimos hace poco, nos convocaron para conversar. Han ido maestros de diferentes grupos, como la Fenatep. (…) Estaba el presidente y todos los congresistas maestros” , precisó.

División en el gabinete Vásquez

El comportamiento del mandatario ha generado opiniones divididas entre sus ministros de Estado. El ministro de Justicia Avelino Guillén afirmó que “por transparencia todo hecho relacionado con la función lo tienes que atender en tu despacho” .

Por su parte, el ministro de Salud Hernando Cevallos tomó una posición defensora frente al presidente. “Una cosa son las reuniones oficiales y otras las de temas personales, que no son necesariamente de función de presidente”, manifestó.

La bancada magisterial

La parte de la bancada del partido del lápiz que se encuentra ligada al magisterio está conformada por los legisladores Alex Paredes, Lucinda Vásquez, Hamlet Echevarría, Edgar Tello, Katy Ugarte, Germán Tacuri, Paúl Gutiérrez, Óscar Zea, Elizabeth Medina, Francis Paredes, Segundo Quiroz y Jorge Coayla.