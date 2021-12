Vizcarra sobre Castillo: “Es lamentable el halo de misterio y corrupción en este tipo de reuniones”

El ex jefe de Estado Martín Vizcarra criticó el accionar del presidente de la República, Pedro Castillo, luego de conocerse que sostenía reuniones con distintos funcionarios en su domicilio en el distrito de Breña. Vizcarra aseguró que, por su cargo, no puede tener reuniones personales y consideró lamentable que se vea involucrado en actos que puedan dan indicios de corrupción.

“Lo que es realmente grave es el tipo de reuniones que existían, quiénes iban a estas reuniones a la casa de Breña, bloqueando las calles aledañas para que no tenga acceso la población, con la seguridad destinada para cuidar a las autoridades, este resguardo policial destinado para bloquear calles para reuniones secretas (...). No es su casa porque él no vive ahí. El presidente no puede tener reuniones personales (...). Realmente lamentable el halo de misterio y corrupción en este tipo de reuniones ”, manifestó en un mensaje en vivo emitido a través de sus redes sociales.

Asimismo, consideró que al primer mandatario le hace falta una mejor comunicación para evitar suspicacias, ya que esto generaría incertidumbre en la ciudadanía.

“Vemos que a nuestro Gobierno, liderado por el presidente Castillo, lo que le falta es comunicación. Su comunicación es muy deficitaria. No comunica lo que se hace, lo que no se hace. Y, en consecuencia, tenemos serios problemas los peruanos de saber lo que hace el Gobierno”, agregó.

Finalmente, mencionó que la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, no estaría convencida de sus afirmaciones, ya que se le ve dubitativa y temerosa.