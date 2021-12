Congreso: la admisión de la vacancia presidencial es inminente

Es inminente que la admisión de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo será aprobada en el pleno del martes 7 de diciembre para que el mandatario asista al hemiciclo a responder por las reuniones secretas en la casa de Breña y otros cuestionamientos que pesan sobre su gestión.

Un punto de inflexión fue su mensaje presidencial del lunes 29, considerado por la oposición como un escueto discurso.

Es conocido que las bancadas impulsoras de la moción de vacancia, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, cuentan con los 43 votos a favor para la admisión del pedido de destitución.

Los votos que llegan

A ellos se sumarán cuatro legisladores de Alianza para el Progreso (APP): Gladys Echaíz, Roberto Chiabra, Lady Camones y Alejandro Soto. El congresista Soto confirmó tal versión a La República y que en APP incluso son más los que evalúan marcar en verde para convocar al presidente al pleno. De otra opinión es el vocero de este grupo, Eduardo Salhuana, quien se opone a este proceso.

En Podemos Perú, Carlos Anderson adelantó que votará a favor. Sus colegas de bancada analizan inclinarse por este camino también.

En Somos Perú, los parlamentarios Héctor Valer y Kira Alcarraz optarían por lo mismo.

Al cierre de esta nota, había 50 votos a favor de admitir la moción. Solo faltan dos.

Bancadas que evalúan

A menos de una semana para la sesión del pleno y teniendo a las bancadas de APP, Acción Popular, Somos Perú, Podemos Perú, la facción cerronista de Perú Libre y el Partido Morado evaluando qué decisión tomar es un casi hecho que el presidente Castillo deberá acudir al pleno del Congreso.

La demanda de destitución presidencial se basa en siete temas: los gastos de campaña de Perú Libre, la designación de funcionarios ligados al terrorismo, presunto tráfico de influencias en los ascensos en las Fuerzas Armadas y en la Sunat, relaciones entre el Gobierno de Perú y Venezuela, inestabilidad política y económica, la mala relación con los medios de comunicación y su permisividad ante la violencia de género.

En el papel, el profesor Castillo solo debería responder por los siete puntos mencionados. Sin embargo, es evidente que las bancadas le exigirán que aclare por qué realizó reuniones en un domicilio en Breña sin registrarlas.

Una vez aprobado el trámite de la demanda de destitución, el jefe del Estado va al Congreso antes de los 10 días posteriores. Su destitución se concreta con 87 legisladores a favor.

Un escenario complicado

El politólogo Fernando Tuesta, en conversación con este diario, avizora un panorama complicado para el mandatario.”Si se consigue que el presidente vaya al Congreso, obviamente los grupos que están dentro de la vacancia tienen la gran oportunidad porque el presidente les da tela para cortar, y eso va a afectar su legitimidad”, explicó.

Para la politóloga Alexandra Ames, el presidente debe hacer una autocrítica y no minimizar los hechos como lo ha venido haciendo. “Su posición en el Congreso no va a lograr convencer a los congresistas si no va con una estrategia de comunicación y medidas sobre el cambio de funcionarios. El Congreso necesita gestos que corrijan y no negaciones”, recomendó. ❖

Votos para la admisión de la moción de vacancia

Reacciones

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso

“Las denuncias hechas por los medios de comunicación no han sido aclaradas en el mensaje del presidente Pedro Castillo. El país necesita de explicaciones precisas y contundentes”.

Alejandro Soto, congresista de Alianza para el Progreso

“Yo creo que por el bien del país y ante un mensaje que no fue esclarecedor (el presidente debe ir al Congreso). En ese escenario, todo puede ocurrir, también tendrá que someterse a evaluaciones”.

Héctor Valer, congresista de Somos Perú

“El presidente viola la ley de transparencia, el código de los funcionarios públicos y la inteligencia mínima que los ciudadanos podemos tener. Lamentablemente él solo va cavando su tumba”.