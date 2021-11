Anderson: “Presidente Castillo desaprovechó la oportunidad de revertir una crisis”

El congresista de Podemos Perú, Carlos Anderson, considera que el presidente de la República, Pedro Castillo, perdió una gran oportunidad de hacer un deslinde de los casos de corrupción vinculados a las reuniones que habría sostenido de manera extraoficial en su vivienda de Breña. Lamenta que el jefe de Estado, lejos de brindar detalles sobre este hecho, haya insistido en la narrativa de victimizarse ante la población.

“Desafortunadamente ayer el presidente ha desaprovechado una oportunidad de revertir una crisis. En lugar de salir a un medio y explicar esto que parecer ser toda una orquesta de corrupción al más alto nivel, no lo es. No lo hizo, ha preferido seguir con la misma narrativa de victimización constante, de acusar al otro lado. Él no ha sido elegido rey, sino presidente en un contexto de una democracia republicana que le impone límites a su accionar y le demanda cierta cosas”, declaró a Exitosa.

Ante ello, Carlos Anderson adelantó que ha decidido votar a favor de la moción de vacancia presidencial impulsada por Patricia Chirinos, de Avanza País, para que el mandatario se vea obligado a responder por estas reuniones en Breña ante la población a través del Pleno. Aunque aclaró que su apoyo será para que se acepte el debate de la vacancia en el Congreso, pero no garantiza su apoyo para los 87 votos que se necesitan para destituir a Pedro Castillo.

“He anunciado hoy que voy a votar a favor de la moción de vacancia, ya que el presidente de manera voluntaria no parece querer darle explicaciones al país, tendrá que hacerlo contra su voluntad en el Congreso de la República. Así sea directa o indirectamente. (…) Lo mío no es un voto de apoyo a aquellos que desde el día anterior a que el presidente asumiera ya estaban planeando la vacancia, existe ese sector y hay que decirlo claro. Han sido imparables en sus intentos y siguen siéndolos”, agregó.

Reuniones de Pedro Castillo en Breña

El último domingo 28 de noviembre, un reportaje presentado por Cuarto Poder evidenció que el presidente Pedro Castillo aún recibe invitados en su hogar ubicado en el distrito de Breña. Estas acciones reiterativas fueron muy criticadas desde el inicio de su Gobierno, pues evitan la transparencia y el registro público que el presidente debe mantener.

No obstante, pese a que la Contraloría advirtió que las visitas en su domicilio vulneran la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, las cámaras de Cuarto Poder captaron que Castillo recibió tres visitas que fueron registradas el 20 de octubre, el 5 y 10 de noviembre. El medio señala que las tres reuniones se habrían sostenido con empresarios.