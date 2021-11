Paredes a Castillo: “No puede decirnos que como está en su casa puede recibir a quien quiera”

La congresista del Partido Morado Susel Paredes se refirió las reuniones que el presidente de la República, Pedro Castillo, viene realizando en su domicilio ubicado en el distrito de Breña y aseguró estar bastante fastidiada con la situación. Además, agregó que debido a su cargo representativo, el jefe de Estado no puede afirmar que está habilitado para recibir a quien quiera por ser su domicilio.

“Estoy muy molesta, porque el presidente personifica la Nación y él no puede decirnos a todos los ciudadanos que él, como está en su casa, puede recibir a quien quiera ”, dijo la parlamentaria para RPP.

Asimismo, aseguró que, en lo personal, Paredes no acepta a personas que le inciten algo fuera de su despacho, ya que ella debe rendir cuentas de sus reuniones.

“Ni siquiera yo que soy congresista acepto a gente que me invita almorzar o a comer. Yo tengo que recibirlos en mi despacho. Para eso el Estado me pone una oficina, no solo para que me sienta cómoda, sino para que rinda cuentas y la gente sepa con quién me he reunido”, aseveró.

Vacancia presidencial

Por otro lado, indicó que la moción de vacancia presidencial presentada en el Congreso no contempla las denuncias por las reuniones de Pedro Castillo. Sin embargo, su situación podría perjudicarse en caso se niegue a responder.

“ Podría ir y no responder sobre esto. Pero eso lo que va a hacer es provocar más bien a sus adversarios, para que todos voten a favor, incluso, de la vacancia. Con lo que ha hecho, realmente ha complicado su situación”, advirtió.

Paredes consideró también la posibilidad de que el jefe de Estado se vea superado por las circunstancias y en el fondo esté buscando una manera de abandonar el cargo.

“No sé si lo hace por su propia falta de preparación o su inconsciente le dice ‘ya salgámonos de esto, porque no puedo más’. Hay acciones que uno dice ‘cómo va a ser posible que lo haga’. Entonces, ¿lo está traicionando su inconsciente?”, cuestionó

Finalmente, la parlamentaria mencionó que la figura de la vacancia presidencial se salió de control cuando Keiko Fujimori, por intereses personales, se empeñó en sacar a Pedro Pablo Kuczynski de su cargo. Además, criticó al Tribunal Constitucional por no determinar una interpretación válida. “Si lo hubiera zanjado, no nos tendrían en vilo como nos tienen ahora”, culminó.