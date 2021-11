Se agrava crisis en el Gobierno Regional de Arequipa

La crisis que vive el Gobierno Regional de Arequipa, no tiene cuando acabar. No solo se tiene obras paralizadas y presupuesto sin asignar, ahora se suma que los consejeros regionales no votan por la elección del nuevo gobernador encargado. Ayer, dos legisladores regionales pusieron trabas para que se concrete esta elección.

El gerente general de Gobierno Regional de Arequipa (GRA) Jorge Luis Suclla, explicó los problemas que se ha encontrado. El 90% de proyectos encontrados están paralizados por resoluciones de contrato, errores en expedientes, conciliaciones u arbitrajes.

Suclla la semana pasada entregó la planta de oxígeno para Cotahuasi, provincia La Unión. Relató que lamentó observar la gran estructura del hospital Cotahuasi sin poder usar porque en el expediente de saldo se habrían inflado costos. Otro caso escandaloso es la Variante de Uchumayo. En un año concluirán tres gestiones regionales y la obra no se concluye. Falta un 10% de ejecución. Suclla reconoció que faltan varios trabajos por hacerse y que hay deudas con propietarios.

El funcionario sostiene que trata de reactivar proyectos. Lo que no puede realizar es firmar resoluciones ejecutivas, función del propio gobernador, para modificar presupuesto de obras, por ejemplo. En la actua cesario el gobernador”, admitió Suclla.

No les importa

Esta situación caótica no importó a los consejeros regionales Ysrael Zúñiga y Eddy Medina. El Consejo Regional de Arequipa (CRA) no aprobó la vacancia del vicegobernador Gutiérrez por su reciente fallecimiento. Así se impidió elegir a un reemplazo entre los 9 consejeros presentes en la sesión extraordinaria. Medina y Zúñiga increíblemente votaron en contra de la vacancia pese a que la muerte del Gutiérrez es un hecho.

Medina argumentó que no se tenía el número necesario para proceder. Sostuvo que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dispone contar con dos tercios del número legal, es decir, 9.3 autoridades. En su opinión, 10. Esto fue apoyado por el presidente encargado del CRA, Ysarel Zúñiga, quien desde la semana pasada, comunicó la realización de una mesa de trabajo con el Colegio de Abogado de Arequipa para consulta.

Incluso, Medina pidió que se pronuncie un colegiado. “¿Cuál es la urgencia? Se puede poner en peligro la legalidad de estos actos” adujo. “Entonces mejor que el Colegio de Abogados reemplace al consejero Medina”, intervino el presidente de la Comisión Ad Hoc, José Luis Hancco, quien mantuvo un cruce de palabras con Medina. Subrayó que sus dos colegas están evadiendo su responsabilidad de autoridades. Hancco indicó que no están haciendo nada ilegal y que buscan salvar una situación bajo el principio de gobernabilidad.

Con todo ello se dilata la elección de una nueva autoridad y seguirá acéfala el GRA. Cinco consejeros, del bloque denominado Dignidad, presentarían hoy una reconsideración a la negativa de vacancia. Está en potestad del presidente del CRA convocar una nueva sesión extraordinaria de manera urgente o no. No hay fecha fijada.

Exceso de personal en la región

El gerente general del GRA, Jorge Luis Suclla, indicó que mientras encabezó la gestión Elmer Cáceres, hubo un desorden en la contratación de personal. “Entró mucho personal y se ha usado la formas que permite la administración pero que igual es un desorden. Se permitió que se contrate para un área pero terminaron trabajando en otra”, indicó.

Añadió que no primó el mérito debido a que muchas funciones delegadas no fueron bien resueltas por los empleados contratados. Sostuvo que aún no han hallado casos de trabajadores fantasma, pero están pendientes evaluaciones de sinceramiento de personal de diversas áreas.