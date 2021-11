RMP sobre vacancia: “Si APP pone sus 15 y Cerrón pone sus 20, la historia terminó”

Tras la denuncia de reuniones extraoficiales de Pedro Castillo con funcionarios públicos en su residencia de Breña, el presidente de la República ofreció un mensaje a la Nación y negó cualquier acto ilegal durante su mandato. Rosa María Palacios aclaró que el jefe de Estado pasa por uno de los momentos más complicados, sobre todo, a pocos días de definirse si el Congreso acepta a trámite la moción de vacancia impulsada por Patricia Chirinos.

“Son días complicados para el presidente de la República. Lo que parecía muy lejano (la vacancia) se acerca cada vez más. Los promotores de la vacancia han encontrado el talón de Aquiles del presidente”, comentó.

Durante un mensaje de tres minutos, Castillo Terrones alegó que la oposición está intentando vincularlo con políticos corruptos para manchar su gobierno. “Condeno de manera firma y deslindo de cualquier acto de corrupción”, dijo acompañado de su gabinete ministerial.

Según el presidente, todas las visitas que recibió en su vivienda fueron de carácter personal. RMP indicó que Castillo no ha resuelto ninguna de las incógnitas y solo ha culpado a otros.

Sin embargo, la versión del líder de Perú Libre es contradictoria con la del titular del Ministerio de Defensa, Juan Carrasco, quien horas antes del mensaje a la Nación declaró que acudió al domicilio de Castillo para hablar sobre asuntos de su sector.

“El problema es que el presidente anoche mintió. El ministro Carrasco también asistió a Breña, pero no dijo que era de carácter personal (...) Tendrían que ponerse de acuerdo hasta para mentir. No hay problema cuando se hace público, el problema es cuando se hace sin registro. Lo grave es que se reúna con la representante de los intereses de una proveedora del Estado que acaba de ganar una licitación por 232 millones de soles, ese es el escándalo. Un presidente no tiene vida privada”, opinó la abogada.

Pese a su postura en contra, Palacios sostuvo que Castillo Terrones ha dado motivos suficientes para una posible vacancia. La permanencia del mandatario en el Poder Ejecutivo -explicó- depende de tres personas: César Acuña, Vladimir Cerrón y Raúl Diez Canseco.

Aunque el líder de Alianza para el Progreso (APP) había mostrado una posición en contra de la moción de vacancia, ahora ha advertido que su partido “será inflexible en la aplicación de la Constitución si se demuestran actos de corrupción en el gobierno”.

En la misma línea, Cerrón Rojas y Guido Bellido condenaron los actos cometidos por el profesor cajamarquino y solicitaron una exhaustiva investigación.

“Si APP pone sus 15 y Cerrón pone sus 20, la historia terminó (...) Parece casi seguro que se admite el debate la moción”, analizó RMP.