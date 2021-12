Presidente de la Confiep: Nosotros no promovemos la vacancia, necesitamos estabilidad

Desde el Cusco, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Óscar Caipo, hizo un llamado para que cese la crisis política. ijo no apoyar la vacancia presidencial que se gesta desde el Congreso de la República.

“Nosotros no promovemos la vacancia, es un tema que se ve en el Congreso. Necesitamos estabilidad, confianza y la capacidad de salir adelante y resolver los principales problemas que tenemos en el país ”, sostuvo.

Sin embargo, Caipo no dejó de cuestionar al presidente de la República, Pedro Castillo. “Desde el Cusco pido al Ejecutivo transparencia y que deslinde de la corrupción”. Señaló que el mensaje a la Nación no convenció. “ El mensaje del presidente de anoche (lunes) no satisface, no deslinda. ¿Cómo se está manejando el presupuesto que generamos los empresarios? Eso se tiene que manejar con transparencia”, agregó.

Para el presidente de los empresarios el balance de los cuatro meses de gobierno es negativo. Sin embargo, dijo que la designación de funcionarios adecuados resolverá los problemas.

Las críticas también apuntaron al Congreso. “Están más preocupados en vacar (al presidente, el cierre del Congreso, el voto de confianza). Tenemos que bajar la tensión”, remarcó.

El presidente de la Confiep dio estas declaraciones luego de la firma de un convenio con la Cámara de Comercio del Cusco y la Cámara Regional de Turismo para implementar un plan con acciones conjuntas para activar el trabajo y ejecución de proyectos público-privados. La finalidad sería aportar al desarrollo de la región, que ocupa el puesto 13 en el ranking de competitividad regional.

Inversiones afectadas

Aunque la minería y la agro exportación se mantienen en niveles altos pese a la pandemia, actividades como el turismo siguen en situación crítica, según la Confiep. El empleo sería otro sector golpeado que genera subempleo para la sobrevivencia. La informalidad se encuentra en 78%, creció cinco puntos más. Igualmente, la capacidad adquisitiva es insuficiente para las familias de bajos recursos.