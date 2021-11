Silva Santisteban: “No puede ser que el presidente se salpique de la mugre del exsecretario”

Luego de las últimas polémicas en torno al presidente Pedro Castillo y su personal de confianza, la ex congresista del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, señaló que el mandatario debe mostrar una actitud más transparente y deslindar de forma tajante de cualquier acto de corrupción con el que se le quiera vincular, dado que ello siempre será utilizado por la derecha para sabotear su gobierno.

“La derecha siempre va a golpear porque no quieren a nadie de izquierda. Pero eso no impide que nosotros seamos frontales contra esas acusaciones, no puede ser que el presidente del Perú se salpique de la mugre del exsecretario (Bruno) Pacheco ”, precisó en declaraciones a La República.

Indicó además que la oposición, que está promoviendo la vacancia contra el jefe de Estado, solo está generando más zozobra, y quiere convertir a la destitución del mandatario en una “tercera vuelta electoral”.

En otro momento, Silva Santisteban consideró oportuno que Castillo Terrones haya brindado el mensaje presidencial el último 29 de noviembre, lo cual calificó de “reacción rápida” y “frontal” . No obstante, resaltó que pudo haber sido más autocrítico en su discurso.

“Creo que la explicación no es suficiente, lo que nosotros necesitamos es que haya una mayor fortaleza de la institución de la presidencia de la República, y para que se dé esa fortaleza se requiere sin duda alguna que sea lo más transparente”, sostuvo.

La exparlamentaria refirió que una acción concreta que debió poner en práctica el mandatario es anunciar públicamente su rechazo a los 20.000 dólares hallados en el baño del despacho de su exsecretario Bruno Pacheco, y no “de manera muy general”, como lo hizo en su mensaje.

La izquierda debe apoyar la figura de gobierno

Pese a que considera que Pedro Castillo no ha tomado las mejores decisiones políticas, Rocío Silva Santisteban asegura que la izquierda debe continuar apoyando a su Gobierno, no precisamente por la persona que está en el cargo, sino por lo que representa para quienes votaron por él.