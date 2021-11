Oposición ya tendría votos para admitir a trámite moción de vacancia, según Susel Paredes

Nueva crisis política. Tras la presentación de la moción de vacancia por incapacidad moral contra Pedro Castillo y las denuncias de encuentros clandestinos con funcionarios públicos en su domicilio de Breña, Susel Paredes, congresista del Partido Morado, advirtió que los promotores de la destitución ya tendrían los 52 votos para admitir a trámite la figura constitucional.

Aunque la legisladora morada admitió que Castillo Terrones ha cometido infracciones, alegó que no es causal para vacarlo por incapacidad moral permanente como pretende hacerlo Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. Por el contrario, afirmó que el Ministerio Público debería continuar con las investigaciones para determinar si el mandatario ha cometido algún delito.

“Le digo al presidente que está trabajando muy mal, que no ha sido transparente, que no tiene vida privada más que con su familia, pero él no puede tener reuniones fuera del Palacio”, criticó.

Agregó que, desde hace cinco años, la democracia está en manos del Congreso de la República. Paredes también responsabilizó a Keiko Fujimori de la incertidumbre política.

“Aquí hay una sola responsable y es Keiko Fujimori. Ella empieza a usar la vacancia como un mecanismo equivocado para retirar al presidente (...) Gracias a esta interpretación absurda, interesada y egoísta de Keiko Fujimori tenemos cinco presidentes en cuatro años. Nos encontramos en esta crisis política por haber abierto una caja de pandora en la que se utiliza la vacancia por cualquier cosa”, dijo.

René Gastelumendi recordó que la oposición solo necesita 87 congresistas para lograr vacar a Castillo Terrones. Paredes alegó que cabe la posibilidad de que ya tengan los votos para admitir la moción y, además, sacar del poder al profesor cajamarquino.

“Ya pueden alcanzar porque parece que un sector de APP va a votar por la vacancia. Solo faltan unos cuantos de Acción Popular y se fue el presidente. Yo creo que sí van a llegar. Hay que ver durante el día a la fracción de Cerrón de Perú Libre. Si ellos lo ponen (los votos), se acabó, entra a admisión. De ahí a la vacancia no queda nada”, precisó.

Ante la posibilidad de una renuncia de Pedro Castillo a la Presidencia de la República, Susel Paredes aseguró que estaría en su derecho y sería bien recibida al ser un acto de voluntad.

Critica al TC

La parlamentaria del Partido Morado también responsabilizó de esta crisis al Tribunal Constitucional que, luego de la vacancia exprés de Martín Vizcarra, decidió no dar una interpretación clara a la destitución por incapacidad moral permanente.

“La actitud del TC fue supremamente irresponsable y una de las causas por las que estamos así es porque no dijo lo que tenía que decir en su momento”, lamentó.

Asimismo, indicó que si se lee así esta figura constitucional, también aplicaría a Keiko Fujimori, quien posee una acusación fiscal en su contra.

“El daño que Keiko Fujimori le ha hecho al Perú no tiene comparación”, resaltó.

Por último, afirmó que los tres congresistas del Partido Morado por principios no votarán a favor de la vacancia.