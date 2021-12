Pedro Castillo: se mueven intenciones de votos para admitir a debate moción de vacancia

La derecha parlamentaria parece estar más acerca de su objetivo. Tras conocerse que el presidente Pedro Castillo seguía utilizando la residencia del jirón Sarratea, ubicado en el distrito de Breña, como presunto centro de reuniones, además de un escueto mensaje a la nación, la balanza de votos en el Congreso sobre la admisión de la moción de la vacancia presidencial se ha movido. Hasta el momento, seis legisladores han anunciado que se sumarán a esta iniciativa. De esta manera, la medida alcanzaría 49 adhesiones. Y no serían los únicos.

Alejandro Soto, congresista de Alianza para el Progreso, ha sido el último en pronunciarse. Declaró a La República que se unirá a las posturas de Lady Camones, Roberto Chiabra y Gladys Echaiz, todos de la misma bancada, quienes votarían a favor de la admisión de la moción de vacancia, promovida por las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular.

“Cuatro congresistas de APP estamos de acuerdo. Yo creo que hay más. Yo creo que por el bien del país y ante un mensaje que no fue esclarecedor, (el presidente Pedro Castillo debe ir al Congreso). En ese escenario, todo puede ocurrir, también tendrá que someterse a las evaluaciones”, manifestó. A su vez, Soto Reyes comentó sobre la posibilidad de apoyar la destitución de Castillo Terrones.

El congresista Carlos Anderson, de Podemos Perú, es uno de los cinco legisladores que votará a favor de la iniciativa de Patricia Chirinos. “Mi decisión está basada en la respuesta tan pobre del presidente (Pedro Castillo) a estas señales de comportamiento impropio, señales de posible corrupción en el más alto nivel de gobierno. Por eso he cambiado mi opinión”, sostuvo a La República.

A un paso de la admisión

La bancada de Somos Perú aún no ha definido su posición, pero todo apuntaría a que sus integrantes también votarán a favor de la admisión de la vacancia. Por ahora, de los seis congresistas que conforman la agrupación, la única que ha anunciado su adhesión es Kira Alcarraz.

Al respecto, el vocero alterno de Somos Perú, Wilmer Elera, comentó a este medio que la bancada se reunirá este martes en la noche por Zoom para decidir su postura. Aseveró que mañana la harán público. No obstante, dejó en claro que el jefe de Estado perdió la ocasión para aclarar sobre esta nueva situación.

“ Me he sentido sorprendido por las reuniones clandestinas del presidente Castillo con funcionarios y proveedores. Lamentablemente, el mensaje de la nación no aclaró nada. Más bien, generó dudas ”, dijo. De apoyar la admisión de la vacancia, esta alcanzaría los 54 votos.

Perú Libre aún pendiente

La congresista de Perú Libre Katy Ugarte dijo a La República que la bancada de Gobierno votará en contra de la moción de vacancia presidencial. En ese sentido, consideró que admitir dicho documento a debate sería irresponsable pues sostuvo que no tiene sustento técnico.

“El Congreso lo único que ha dado son problemas y no trabajar para el pueblo. Para eso hemos sido elegidos. Ellos ocupan su mente para vacar al presidente (Pedro Castillo) o buscan argumentos sin sustentos legales. No podemos caer en esta situación tan irresponsable de nuestros compañeros (del Parlamento)”, dijo.

Sin embargo, como informó este medio, una fuente cercana a la bancada Perú Libre (PL) afirmó que dentro de la agrupación existe un grupo pequeño que mantiene su posición a favor de la admisión de esta moción. Ellos serían los más allegados a Vladimir Cerrón.

Bancadas en contra

Las bancadas de Juntos por el Perú (JP), parte de Alianza para el Progreso, Acción Popular y dos de los congresista no agrupados han reiterado su rechazo a la iniciativa de Chirinos. La parlamentaria Ruth Luque, portavoz de JP, señaló a La República que su agrupación se mantiene opuesta a “las acciones de un conjunto de fuerzas políticas que desconocen los últimos resultados electorales y que tratan de deslegitimizar al presidente”.

Del mismo modo, la legisladora Susel Paredes mostró su rechazo a la moción de vacancia y culpó a Keiko Fujimori de haber abierto ‘la caja de pandora’, cuando intentó vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Asimismo, el congresista Carlos Zeballos votará en contra, pues sostuvo que la destitución presidencial desestabilizará más al país.

Votos firmes