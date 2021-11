Óscar Zea: Reunión con el presidente fue para hablar sobre la unidad del magisterio

El congresista de Perú Libre, Oscar Zea, confirmó que fue uno de los visitantes del presidente de la República, Pedro Castillo, en su vivienda de Breña. Sostiene que la reunión se produjo hace poco más de 10 días y que acudió acompañado de otros congresistas oficialistas de la facción magisterial del partido de lápiz. Asegura que el único tema en la agenda fue la unión del magisterio, ya que el jefe de Estado tenía una preocupación al respecto.

“Yo sí fui, hace poco más de 10 días nos convocaron para conversar y fuimos maestros de diferentes grupos, maestros de la Fenate Perú, del frente político, de la coordinadora. (…) Nos han llamado porque somos sindicatos y hemos hablado sobre la unidad porque el magisterio estaba dividido y el presidente estaba preocupado. Se habló de unidad, fue el único punto. Hemos estado todos los congresistas que representan a los maestros”, declaró a RPP.

Óscar Zea señala que el presidente ya no debería reunirse en Breña, pero aclara que durante su visita al jefe de Estado no se abordó ningún tema irregular. “Obviamente se tiene que corregir y atender (sus reuniones) en Palacio, quizá salvo una emergencia o un tema familia podría hacerlo, pero con todas estas observaciones él ya no tendría que repetir esto”, agregó.

Reuniones de Pedro Castillo en Breña

El último domingo 28 de noviembre, un reportaje presentado por Cuarto Poder evidenció que el presidente Pedro Castillo aún recibe invitados en su hogar ubicado en el distrito de Breña. Estas acciones reiterativas fueron muy criticadas desde el inicio de su Gobierno, pues evitan la transparencia y el registro público que el presidente debe mantener.

Pese a que la Contraloría advirtió que las visitas en su domicilio vulneran la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, las cámaras de Cuarto Poder captaron que Castillo recibió tres visitas que fueron registradas el 20 de octubre, el 5 y 10 de noviembre. El medio señala que las tres reuniones se habrían sostenido con empresarios.