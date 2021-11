Hernando Cevallos sobre reuniones de Pedro Castillo: “Yo he ido a su casa a conversar distintos temas”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se refirió a las reuniones que el presidente de la República, Pedro Castillo, continúa realizando en su domicilio ubicado en el distrito de Breña. A pesar de las advertencias de la Contraloría que indican que dicha actitud del jefe de Estado va en contra de la transparencia, el titular de la cartera de Salud mencionó que reunirse con ministros no es de carácter oficial y que él mismo lo ha hecho en distintas oportunidades.

“ No, por supuesto. Yo he ido a la casa del presidente a conversar distintos temas. No necesariamente son reuniones oficiales, eso no quiere decir de que estamos conversando temas de Gobierno. Podemos conversar temas personales, pero son dos cosas diferentes. Si son amigos del presidente no creo que tenga ninguna irregularidad que se pueda señalar”, aseguró el ministro en diálogo con Canal N.

Asimismo, agregó que el primer mandatario había sido enfático en que dichas reuniones no están asociadas a temas de Gobierno, sino más bien a cuestiones generales.

“El presidente ha sido bastante conciso y directo en que estas reuniones no tienen nada que ver con aspectos que estén reñidos con la ética, y que las reuniones que tienen que ver con temas estrictamente de Gobierno se desarrollan en Palacio. Esto no impide que el presidente en su casa se pueda reunir con personalidades para discutir distintos temas generales”, argumentó.

Finalmente, Cevallos aseveró que el presidente Castillo no está obligado a registrar las visitas a su domicilio, tan solo las reuniones oficiales que se dan en Palacio de Gobierno.