César Acuña afirma que mantendrá la denuncia por el libro Plata como cancha

César Acuña, líder del partido Alianza Para el Progreso (APP) y excandidato presidencial, señaló que mantendrá la denuncia contra el periodista Cristopher Acosta por haber escrito y publicado el libro Plata como cancha, por el que el político ha exigido una suma de 100 millones de soles como reparación civil.

“El nombre, el prestigio y la imagen de una persona no tienen costo, sinceramente. Lo que hago es hacer respetar el nombre que me ha costado construir en mi vida”, dijo en declaraciones para Exitosa.

Por otro lado, el político aseguró que la querella no se da por el dinero, y se refirió también a la responsabilidad que, para él, tuvo también la editora encargada de lanzar la publicación escrita: Penguin Random House.

“No es por el dinero, no lo necesito. Pero creo que la editora (Penguin Random House) debería haber analizado el daño que está haciendo la persona (Christopher Acosta) que ha publicado este libro” , agregó.

En esa línea, César Acuña afirmó que el contenido de Plata como cancha no es veraz y que, de lo allí escrito, “todo es una novela”. Asimismo, calificó como “un asco” al libro que repasa la trayectoria política y empresarial del líder de APP.

“Creo que, mientras pueda y Dios me dé la oportunidad, yo voy a defender mi nombre por el bien de mis hijos, mis nietos y las personas que me conocen (…) Realmente ese libro (Plata como cancha) es un asco. Todo lo que se dice ahí no es cierto, todo es una novela. Lamento que un periodista joven se trasnoche para escribir un libro para dañar a una persona”, expresó.

Instituciones rechazan solicitud de embargo de Acuña contra autor

Respecto a la denuncia solicitada por César Acuña, diversos gremios periodísticos e instituciones manifestaron su rechazo al pedido del excandidato presidencial, quien busca embargar los bienes del periodista Cristopher Acosta por su autoría en el libro Plata como cancha.

En ese sentido, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Defensoría del Pueblo coinciden en que la medida legal que emprende Acuña Peralta vulnera el derecho a la libertad de expresión.