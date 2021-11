Cortez sobre reuniones en Breña con Castillo: “De repente son los de Alianza Lima”

La congresista Isabel Cortez de Juntos por el Perú, defendió al presidente Pedro Castillo luego de que un reportaje de Cuarto Poder revelara que continúa manteniendo reuniones en su domicilio de Breña, lo cual sería ilegal. No obstante, la legisladora señaló que se debe esperar a conocer con exactitud quiénes se dieron encuentro con Castillo.

“ Todavía no se sabe si son empresarios quienes han ido ahí (Breña), de repente son los de fútbol de Alianza Lima . A ciencia cierta no se sabe quienes han ido ahí, hay que esperar a que se investigue. No podemos hacer comentarios adelantados mientras no haya una investigación clara”, declaró para Willax.

En ese sentido, dijo que estas citas no se deberían denominar “clandestinas”, dado que ocurren en un distrito que se conoce y no se realiza a escondidas de la población, pese a que por transparencia el jefe de Estado debe mantener un registro público de las personas con las cuales se entrevista.

“ Clandestina está mal calificado, (eso) sería un sitio escondido pero es un distrito conocido, en una casa conocida donde todo el mundo puede ver, entonces no es clandestino. Tal vez será privado, pero tampoco así porque todo el mundo lo está viendo, las personas, los vecinos lo está viendo”, refirió.

Sin embargo, Isabel Cortez afirmó que “será la primera” en denunciar si se dan a conocer actos de corrupción por parte de Pedro Castillo, y reiteró su confianza en él.

“Yo rechazo totalmente cualquier acto de corrupción, cualquier acto de incapacidad. Tengo la confianza de que el presidente Pedro Castillo está trabajando de una manera sana, muy profesional, a favor de los ciudadanos ”, apuntó.

Vásquez calificó de “delicada” denuncia de reuniones en Breña

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se pronunció acerca de los invitados que ha recibido Pedro Castillo en su domicilio de Breña, a pesar de que la Contraloría ha advertido de que dichos actos van en contra de una imagen de transparencia que el mandatario debe cumplir .

“He tomado conocimiento de esta denuncia que me parece delicada porque, en principio, lo más importante para un gobierno es la transparencia y creo que el presidente Pedro Castillo está tratando de ser cada vez más rígido en ese tipo de aspectos. Que sepa, el presidente no despacha en Breña sino en Palacio de Gobierno”, declaró en ATV el domingo 27 de noviembre.