Somos Perú exhorta a Pedro Castillo “a dar explicaciones claras” sobre sus reuniones en Breña

El partido Somos Perú se refirió a la denuncia emitida en un reportaje de Cuarto Poder donde se evidenció que el presidente de la República, Pedro Castillo, aún sigue recibiendo invitados en su hogar ubicado en el distrito de Breña, a pesar de las advertencias de la Contraloría de que dichos actos van en contra de una imagen de transparencia y un registro que el jefe de Estado debe mantener.

En efecto, por medio de un comunicado, la organización de Somos Perú exhortó a Pedro Castillo a “dar las explicaciones claras”, además de esclarecer “la falta de comunicación” sobre las reuniones registradas desde el domicilio en Breña con funcionarios.

“Ante las denuncias propaladas en un programa de investigación, exhortamos al presidente Pedro Castillo a dar las explicaciones claras respecto a la falta de comunicación en las reuniones sostenidas fuera de Palacio de Gobierno . Somos Perú busca gobernabilidad primando transparencia”, escribió Somos Perú en un mensaje difundido en su cuenta oficial de Twitter este lunes.

Somos Perú pide al presidente Pedro Castillo dar explicaciones claras sobre sus reuniones con funcionarios en Breña. Foto: captura/Twitter

De acuerdo a las imágenes compartidas en Cuarto Poder, Pedro Castillo recibió a la jefa de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Jaqueline Perales Olano, y los congresistas de Perú Libre Alex Paredes y Lucinda Vásquez. Asimismo, el pasado 19 de noviembre, estuvo presente el actual ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, y después una mujer identificada como Karelim López Arredondo, asesora cuyo consorcio ganó millonaria licitación con el Estado.

Por su parte, la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, desconoció que el mandatario Pedro Castillo esté despachando a funcionarios desde su vivienda en Breña, pero que en caso se comprobase, indicó que sería algo “delicado”.