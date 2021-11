Chávez sobre reuniones de Castillo en Breña: “Palacio va a poder esclarecer estos hechos”

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, se pronunció luego de que se dio a conocer que el presidente de la República, Pedro Castillo, mantuvo reuniones con empresarios y altos funcionarios fuera de Palacio de Gobierno. Estos encuentros tuvieron lugar en la misma vivienda desde la que el jefe de Estado despachaba en los primeros días de su gestión.

“Estoy segura de que Palacio de Gobierno va a emitir de manera oportuna un pronunciamiento. Consideramos en estos momentos que, si bien es cierto un tema sumamente importante, lo prioritario y urgente es poder atender a todas las poblaciones afectadas por el terremoto del día de ayer”, dijo Chávez en diálogo con RPP.

En esa misma línea, la titular del MTPE adelantó que este lunes se llevará a cabo una sesión del Consejo de Ministros y que las presuntas reuniones extraoficiales del mandatario en una casa en Breña no formarían parte de la agenda.

“Reitero, el tema prioritario y urgente es poder resolver de manera oportuna lo que estamos viviendo por el terremoto del día de ayer. Reitero nuevamente que Palacio de Gobierno, estoy segura, va a poder esclarecer estos hechos. Y en estos momentos hago un llamado a la calma, a la empatía y unirnos como país para poder hacerle frente a esta difícil situación que están viviendo nuestros hermanos y hermanas en las regiones afectadas”, agregó Chávez Chino.

Cevallos sobre reuniones de Castillo en Breña: “No siempre tienen que ser públicas”

Otro miembro del Consejo de Ministros que se pronunció tras el reportaje de América TV fue el ministro de Salud, Hernando Cevallos, quien afirmó que no todas las reuniones del presidente Pedro Castillo “tienen que ser de carácter público”.