Bancada de Acción Popular insta a Pedro Castillo a dar explicaciones sobre reuniones en Breña

La bancada de Acción Popular exhortó al presidente de la República, Pedro Castillo, a brindar las explicaciones correspondientes luego de que un reportaje reveló que el jefe de Estado mantuvo reuniones con empresarios y altos funcionarios fuera del despacho presidencial. Dichos encuentros se llevaron a cabo en el mismo domicilio ubicado en Breña desde donde despachaba a inicios de su Gobierno.

“Ante las presuntas vinculaciones del presidente de la República, Pedro Castillo, con proveedores del Estado, es indispensable que el mandatario brinde explicaciones a toda la población sobre las reuniones que se han realizado en el inmueble de Breña”, se lee en un comunicado publicado en las redes de la bancada de Acción Popular.

Asimismo, la representación parlamentaria del partido de la lampa anunció que pidieron facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, grupo presidido por el fujimorista Alejandro Aguinaga, a fin de esclarecer los encuentros del presidente con importantes personalidades fuera de la sede del Poder Ejecutivo.

“Desde la bancada de Acción Popular, firmes en la lucha anticorrupción, hemos solicitado facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para iniciar las acciones inmediatas que busquen dilucidar este tema”, reza el texto.

Comunicado de Acción Popular sobre las reuniones de Pedro Castillo en una casa de Breña. Foto: captura de Twitter

Acción Popular evaluaría su posición frente a la vacancia tras reuniones de Castillo en Breña

El congresista de Acción Popular Juan Carlos Mori afirmó que la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo “amerita un mayor análisis” luego de que se reveló que el mandatario mantenía presuntos encuentros extraoficiales con altos funcionarios en una vivienda en el pasaje Sarratea, en el distrito de Breña.