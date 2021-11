Vásquez sobre reuniones de Pedro Castillo en Breña: “Denuncia me parece delicada”

La titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se refirió a la denuncia emitida en un reportaje de Cuarto Poder donde se evidenció que el presidente de la República, Pedro Castillo, aún sigue recibiendo invitados en su hogar ubicado en el distrito de Breña, a pesar de las advertencias de la Contraloría de que dichos actos van en contra de una imagen de transparencia y un registro que, el jefe de Estado, debe mantener.

Al respecto, Mirtha Vásquez desconoció que el mandatario Pedro Castillo esté despachando a funcionarios desde su vivienda en Breña, pero que en caso se comprobase sería algo “delicado”.

“ He tomado conocimiento de esta denuncia que me parece delicada porque, en principio, lo más importante para un gobierno es la transparencia y creo que el presidente Pedro Castillo está tratando de ser cada vez más rígido en ese tipo de aspectos. Que sepa, el presidente no despacha en Breña sino en Palacio de Gobierno”, declaró durante una entrevista en ATV el último domingo.

Asimismo, la primera ministra resaltó que el mismo Pedro Castillo haya asegurado que en su gobierno no hay “favorecimientos a ninguna empresa ni persona en particular” exhortando también a las autoridades a que se investiguen en caso vean una situación irregular.

“ Si ha habido alguna reunión seguramente se va a explicar, pero en principio veo que el presidente Castillo está siendo muy riguroso, en los últimos hechos, en trasparentar todo lo que se ha hecho . Él está muy interesado en que se sienta que este gobierno quiere de alguna manera ser claro en lo que se está haciendo, en no cometer errores. Es importante recuperar la confianza de la población”, dijo.

Por otro lado, al ser consultada de los motivos por el cual el jefe de Estado usa su Twitter y no brinda entrevistas para aclarar estas denuncias, Mirtha Vásquez mencionó que Castillo “está buscando mejorar esas formas de comunicarse con la población”.

“Las personas tenemos diferentes formas de comunicarnos. El presidente Castillo está buscando mejorar esas formas de comunicarse con la población . Creo que, en cualquier momento, él va a hacer uso de entrevistas de manera más frecuentes. Él está siendo claro que cualquier cosa irregular se tiene que investigar, se está poniendo a disposición de las investigaciones para que se esclarezcan estos hechos que sí parecen delicados”, aseveró.

De acuerdo a las imágenes compartidas en Cuarto Poder, Pedro Castillo recibió la jefa de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Jaqueline Perales Olano, y los congresistas de Perú Libre: Alex Paredes y Lucinda Vásquez.

Asimismo, el pasado 19 de noviembre, estuvo presente el actual ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, y después una mujer identificada como Karelim López Arredondo, asesora cuyo consorcio ganó millonaria licitación con el Estado.