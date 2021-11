Espinosa-Saldaña sobre elección del TC: “Lo importante es asegurar personas cuyo trabajo no sea ser operadores políticos”

Este jueves 3 de diciembre la Comisión Especial del Congreso de la República elegirá al magistrado que reemplazará a Marianella Ledesma en el Tribunal Constitucional. Eloy Espinosa-Saldaña sostuvo que el nuevo integrante tendrá que enfrentar un panorama difícil.

Después de la muerte del magistrado Carlos Ramos y al no contar con suplentes, Espinosa-Saldaña precisó que las votaciones terminan igualadas, por lo que el próximo titular del TC tendrá un voto de calidad; es decir, resolverá los empates.

“Lo importante es asegurar que el tribunal tenga personas cuyo trabajo no sea el de ser operadores políticos o económicos de nadie”, manifestó.

Advirtió que, en estos momentos, aplicar una demanda inconstitucional por parte del Ejecutivo no tiene ningún sentido, ya que la institución solo cuenta con seis magistrados, los cuales siempre votan divididos en dos grupos.

En La Entrevista, Eloy Espinosa-Saldaña explicó que el Tribunal Constitucional solo ha votado unánimemente en el caso de la cuarta Legislatura al considerar que era improcedente.

Aunque el veredicto ya es público, el magistrado informó que algunos de sus colegas piensan que solo se debe anular las tres leyes de reforma constitucional aprobadas por el pasado Legislativo.

Pastilla del día siguiente

Uno de los temas en agenda que deberá resolver el Tribunal Constitucional es si decide dar el acceso gratuito a la anticoncepción oral de emergencia (AOE) en todos los establecimientos de salud, lo cual tiene el fin de favorecer los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres del país.

Espinosa-Saldaña señaló que se debe resolver cuándo la pastilla deja de ser un anticonceptivo y se convierte en un abortivo. Agregó que la sentencia del antiguo TC no es concreta y ha generado gran desigualdad al permitir su venta, pero no que el Estado la dé de manera gratuita.

“La sentencia te dice: ‘Para nosotros, no estamos seguros, pero casi, casi es abortiva, pero si tienes plata, la puedes comprar’ (...) A mí nunca me ha tocado ser ponente en estos casos, no sé por qué”, cuestionó.

Hasta el momento, el magistrado aseguró desconocer quién tendrá la ponencia del caso. No obstante, mostró su preocupación por la fecha en la que el TC deberá resolver este caso, sobre todo, por la cercanía de las elecciones de sus reemplazos.