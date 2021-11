Denuncian robo de material correspondiente a evidencias en el caso Los Intocables Ediles

Martín Navarro Castellanos, quien trabajó como gerente de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, denunció el presunto delito de hurto agravado o apropiación en su modalidad de atentado sobre algunos documentos lacrados por la entidad, los cuales corresponden a la investigación contra el líder de Los Intocables Ediles, Eliseo Cuba.

En ese sentido, indicó que dichos papeles se perdieron varios meses atrás, situación que descubrió cuando, en mayo de este año, un mes después de haber solicitado la información alojada en dispositivos electrónicos de la Fiscalía, el almacén central le informó que cuatro de las 18 muestras incautadas del caso Los Intocables Ediles ya no estaban.

Lucy Vásquez Vinces, exgerente de la Dirección de Peritajes de la Fiscalía, de marzo a setiembre de 2021, explicó al programa Punto Final que ella ordenó un proceso de inventario del almacén central porque observó una situación preocupante.

PUEDES VER: Salas saluda incorporación de Maisch como representante del Ministerio Público ante el JNE

“Pude identificar en el segundo piso un pequeño ambiente donde me dijeron que era el almacén de evidencias. Identifiqué que no tenía llave y, además, era un espacio que se estaba destinando para la toma de alimentos del personal de limpieza y vigilancia”, sostuvo.

Luego de armar el inventario, se notificó la pérdida de algunos faltantes. Posteriormente, se dio cuenta de que correspondían al caso de corrupción que involucra a Elías Cuba, exalcalde de La Victoria, a la excongresista Luciana León, y a cinco generales en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Se solicitó a las áreas correspondientes que precisen si es que lo faltante estaba todavía en su área de trabajo. Hasta que yo salí, el 10 de setiembre de este año, todavía estaba en curso ese proceso de búsqueda de las evidencias”, señaló.

No obstante, la Fiscalía aseveró, a través de una carta, que tales pérdidas de evidencias no se dieron, ya que todas las especias fueron ubicadas. En ese sentido, la entidad alegó que no se encontraron en la primera búsqueda porque se había realizado el traslado de de estos documentos a otros ambientes.

Pese al descargo del Ministerio Público, expertos indicaron al dominical de Latina que la situación suscitada resulta irregular y peligrosa para el caso en cuestión, ya que no hace falta deslacrar un documento para alterar o borrar determinada información. De acuerdo a sus explicaciones, incluso algún objeto imantado podría dañar los dispositivos que almacenan la información sensible relacionada.