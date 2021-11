Congreso: Wilmar Elera asume secretaría de la Comisión TC tras renuncia de Adriana Tudela

El congresista de la bancada Somos Perú Wilmar Elera fue elegido, este lunes 29 de noviembre, como nuevo secretario de la comisión especial para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), tras la renuncia al cargo de Adriana Tudela, parlamentaria de Avanza País.

La decisión de designar a Elera como nuevo titular de la secretaría fue unánime, con la votación a favor de siete congresistas .

Por otro lado, la congresista Adriana Tudela señaló que su salida del puesto se debió a que “hay cierta lentitud en el manejo de la comisión” e “irregularidades”, en referencia a la reformulación del cronograma del proceso de elecciones de los tribunos.

“Entiendo que es algo que puede pasar, pero hacerlo hasta tres veces creo que no tiene mayor justificación y por ese motivo he decidido dar un paso al costado y no formar parte de la Mesa Directiva”, expresó en la sesión de este lunes.

Ante ello, el legislador de Perú Libre y presidente de la Comisión TC, José María Balcázar, señaló respetar la decisión de la parlamentaria de la bancada de Avanza País, pero rechazó la existencia de irregularidades en el desarrollo de la selección de magistrados.

“ Se respetan las ideas, se respeta la perspectiva que uno puede tener. No obstante, los hechos dicen lo contrario, los hechos dicen que estamos llevando a cabo el concurso y nuestra meta final es no permitir que las vacantes continúen en el Tribunal Constitucional y escojamos los reemplazantes como está previsto”, respondió.

Plazos para presentar tachas

El cronograma de la comisión especial, encargada de escoger a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, fija que las tachas contra los candidatos para ser nuevos tribunos podrán ser presentadas hasta el próximo miércoles 1 de diciembre.

Según detallan las normas establecidas por el grupo de trabajo, las tachas pueden presentarse de lunes a viernes entre las 9.00 a. m. y las 5.00 p. m., ya sea de manera virtual o presencial y utilizando el formato que aparece en la web del Congreso.

Posterior a ello, su descargo se realizará dentro de los cuatro días hábiles, luego de que sea notificada.