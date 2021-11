Congreso: Comisión TC se niega a escuchar a juristas internacionales

La Comisión Especial encargada de seleccionar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) decidió esta mañana evadir al pedido de diálogo y presentación de los cinco juristas internacionales que conforman el panel independiente que acompañará este concurso público, en representación de la sociedad civil nacional e internacional.

Durante la sesión de hoy, el presidente de esta comisión, José Balcázar (Perú Libre), dio cuenta de una segunda carta enviado por el panel de expertos internacionales, donde solicitan respuesta a un primer documento del 11 de noviembre donde piden una reunión de presentación con todos los congresistas miembros de este grupo de trabajo.

Los parlamentarios Jorge Montoya (Renovación Popular) y Enrique Wong (Podemos Perú) fueron los más reacios a sostener esta reunión con los juristas internacionales.

Montoya consideró que se les podría escuchar, pero no durante el proceso, sino después. El legislador ensayó este argumento: “Yo estoy de acuerdo en que hay que escuchar a todo lo que venga de afuera, escuchémoslos, pues; pero no ahora, no durante el proceso, porque siempre hay influencia. Si uno se sienta a hablar con una organización de esa naturaleza siempre va a influir en el pensamiento que tenemos. Eso es un hecho natural y humano”, expresó.

Hubo tres posturas en la comisión. Hernando Guerra (Fuerza Popular) propuso que el panel se reúna únicamente con Balcázar, como presidente de la comisión. Ruth Luque (JP) y Eduardo Salhuana (APP) plantearon que la reunión sea solo con la mesa directiva. Y Montoya y Wong mostraron su rechazo a cualquier tipo de encuentro.

Las dos últimas propuestas fueron sometidas a votación y con cuatro votos en contra de Hernando Guerra (FP), Jorge Montoya (RP), Enrique Wong (PP) y Adriana Tudela (Avanza País) quedó descartada la reunión al menos con la mesa directiva de la comisión.

José Balcázar (PL) pudo votar a favor para lograr un empate, pero optó por la abstención. Solo tres votaron a favor: Luque (JP), Salhuana (APP) y Wilmar Elera (SP).

Al final, luego de quedar descartada la reunión con los miembros de la mesa directiva, el legislador Balcázar se ofreció para recibir al panel de expertos únicamente él, en su condición del presidente del grupo.

Es decir, no habrá reunión ni con la junta directiva y menos con todos los miembros de la comisión, pues este era el pedido específico del panel de expertos. Solo habrá una reunión con Balcázar, quien aún no precisó la fecha.

Participación ciudadana

El panel de juristas internacionales fue conformado a iniciativa de organizaciones nacionales e incluso internacionales, como la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra (Suiza); la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con sede en Washington, y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Este panel estará conformado por Carlos Ayala (expresidente de la CIDH); Daniela Salazar (vicepresidenta de la corte constitucional de Ecuador); el argentino Eduardo Bertoni (representante del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos); la jueza chilena de garantías María Zapata, y el expresidente boliviano Eduardo Rodríguez, quien también se desempeñó como juez titular de la Corte Suprema de Justicia de su país.

Estos expertos se encargarán de acompañar el actual concurso público para el TC y harán públicos sus pronunciamientos en los momentos más importantes del proceso. La jornada incluye una evaluación del perfil de los candidatos desde la sociedad civil. Al finalizar, presentarán un informe ante la ciudadanía y la comunidad internacional.