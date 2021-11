Arequipa: Consejo Regional denegó la vacancia de vicegobernador Walter Gutiérrez

Con los votos en contra de Ysrael Zúñiga y Edy Medina, el Consejo Regional de Arequipa denegó la vacancia del vicegobernador Walter Gutiérrez, quien lamentablemente falleció el pasado lunes 22 de noviembre.

Según dio lectura el consejero José Luis Hancco al reglamento, para aprobar la vacancia al cargo de vicegobernador se necesitaban 2/3 de votos a favor de todo el pleno del Consejo.

El Consejo Regional está conformado por 14 representantes, pero en la sesión de este lunes 29 de noviembre estuvieron presentes 9. Sobre los otros 5, 2 se encuentran con prisión preventiva (Yeimi Flores y Veto Bernal) y 3 se encuentran no habidos (Santiago Neira, Richard Cervantes y Willy Ayñañanque).

Durante el debate que inició pasada las 9:00 a.m., el consejero Medina observó que los 2/3 del pleno representaban 9.3 votos. “En política las reglas son claras, el reglamento dice que el mínimo es 9.3, así que deben ser 10 votos , no pueden ser 9 porque no se estaría respetando la norma” , dijo durante su intervención.

Sus pares, Kimmerlee Gutiérrez y Harbert Zuñiga intentaron contradecirlo con reglas de matemáticas asegurando que el redondeo de la cifra 9.3 es 9 . “Arequipa necesita que tomemos una decisión hoy, no podemos esperar se viene la tercera ola debemos de proceder a la vacancia”, indicó Gutiérrez.

Como salida, el presidente del Consejo Regional, Ysrael Zúñiga indicó que p edirán la opinión del Colegio de Abogados y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se aclare esta duda.

Al final se procedió con la votación y siete consejeros votaron a favor de la vacancia. Ellos fueron: Harberth Zúñiga, Kimmerlee Gutiérrez, José Luis Hancco, Silvio Arias, Elmer Pinto, Miguel Guzmán y Crhiss Diaz, quien se conectó de manera virtual.

La vacancia de Gutiérrez volverá a debatirse en una próxima sesión extraordinaria convocada por el presidente del Consejo.