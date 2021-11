Tudela sobre reuniones de Castillo en Breña: La falta de transparencia es marca de esta gestión

La congresista de Avanza País, Adriana Tudela, consideró que la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo, viene evidenciando un serio problema con la transparencia al conocerse que habría sostenido reuniones sin agendar en su vivienda en Breña, a pesar de las recomendaciones de la Contraloría. La legisladora lamenta que se produzcan “reuniones clandestinas” que involucran al jefe de Estado.

“Lo que hemos conocido ayer es gravísimo porque hay indicios bastante evidentes de un círculo muy cercano al presidente. Bruno Pacheco es tal vez la persona más cercana y de mayor confianza del presidente. Además, vemos a un gobierno que opera prácticamente en la clandestinidad, la falta de transparencia ha sido una marca bastante singular de este gobierno con reuniones clandestinas en Breña”, declaró a Exitosa.

En esta línea, Adriana Tudela reiteró su apoyo a la vacancia presidencial impulsada por Patricia Chirinos: “Es innegable que estamos en un momento de crisis política y que una vacancia puede generar inestabilidad. Pero creo que eso no es comparable con el desgobierno que está generando Pedro Castillo. No podemos seguir tolerando ser gobernados por un presidente que no rinde cuentas” , agregó.

Reuniones de Pedro Castillo en Breña

El último domingo 28 de noviembre, un reportaje presentado por Cuarto Poder evidenció que el presidente Pedro Castillo aún recibe invitados en su hogar ubicado en el distrito de Breña. Estas acciones reiterativas fueron muy criticadas desde el inicio de su gobierno, pues evitan la transparencia y el registro público que el presidente debe mantener.

No obstante, pese a que la Contraloría advirtió que las visitas en su domicilio vulneran la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, las cámaras de Cuarto Poder captaron que Castillo recibió tres visitas que fueron registradas el 20 de octubre, el 5 y 10 de noviembre. El medio señala que las tres reuniones se habrían sostenido con empresarios.