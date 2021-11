Presidente Castillo: Vamos a estar ante cualquier desastre al margen de un tinte político

El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió al trabajo que viene realizando desde Amazona, tras el sismo de 7.5 grados que remeció esta zona durante la madrugada. Destacó que su gestión viene atendiendo a los damnificados y así lo hará en el futuro con las poblaciones que resulten afectadas por algún desastre natural, independientemente de las posturas políticas de cada región del Perú.

“Un Gobierno, cuando pasan estos casos, no hay un tinte político. La gente que piense a favor o en contra, igual voy a estar con los que estén o no estén a nuestro favor. Si pasa el día de hoy o más tarde algún desastre estaré con los hermanos al margen de cualquier tinte político porque primero está la vida de los peruanos. Para eso es el Gobierno. Tiene que atender en los casos emergentes y (en) eso nadie nos va a cambiar esa forma de trabajo”, declaró desde Amazonas.

Según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus redes sociales, el terremoto se registró a las 5.52 a. m. a 98 kilómetros al Este de Santa María de Nieva, Amazonas. Asimismo, este tuvo una profundidad de 131 kilómetros.

Producto del desastre natural, se registraron los derrumbes de diversas estructuras del epicentro y los lugares cercanos. Uno de estos fue la torre de la iglesia de Jalca Grande, atractivo turístico de la provincia de Chachapoyas.

Pedro Castillo fue consultado ante panorama político complejo

El presidente Pedro Castillo fue consultado por la prensa ante el panorama político complejo que atraviesa su gestión, ya que desde el Congreso de la República se viene impulsando una iniciativa de vacancia presidencial que podría sacarlo del cargo. Al respecto, el jefe de Estado señaló que su prioridad es atender las demandas de la población y no las pugnas políticas: “Tenemos que acercarnos a la población, no podemos estar pensando en otra cosa, no podemos estar asumiendo cosas secundarias”, expresó.

La moción del día impulsada por la congresista Patricia Chirinos necesitó de 28 firmas para ingresar a mesa de partes del Congreso, pero para ser admitida a debate en el Pleno tendrá que contar con el apoyo de 52 parlamentarios. La oposición formada por las bancadas Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular solo podrían asegurar 43 votos de los 52 que se necesitan, nueve votos de diferencia.