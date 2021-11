Jaime Quito sobre insulto de Chirinos al presidente Castillo: “Ética debe actuar de oficio”

Según Jaime Quito, congresista de Perú Libre, discrepar jamás puede justificar un insulto. El último sábado por la noche, la legisladora Patricia Chirinos transgredió la línea que el parlamentario oficialista fija entre ser oposición y mostrar una actitud de odio hacia una persona, en este caso hacia el presidente de la República, Pedro Castillo. La integrante de Avanza País insultó públicamente al jefe de Estado durante un marcha provacancia impulsada por Rafael López Aliaga.

“Sin duda, más que una actitud, es una práctica ya permanente de odio sistemático de parte de la derecha que pretende tomar por control a cualquier lugar, de cualquier modo, nuevamente, el Gobierno porque no quieren perder absolutamente nada. Vemos una actitud desesperada. Seguramente se le pondrá en los fueros de acuerdo a lo que reglamento del Congreso estipule. Ahí se le plantearán las acciones (que correspondan)”, declara a La República.

En opinión del oficialista, Patricia Chirinos debería ser investigada por la Comisión de Ética del Congreso, por lo que espera que esta actúe de oficio en los próximos días. “Hay una comisión de Ética y tendría que actuar de oficio. Ellos tendrían que ver lo que compete y está dentro de la ética parlamentaria” , agrega.

No obstante, Jaime Quito también acepta que tiene discrepancias con el Gobierno de Pedro Castillo, y aclara la distancia que hay entre la bancada de Perú Libre y el Ejecutivo: “No tenemos ninguna participación en el Gobierno. Por ello, no tenemos ninguna responsabilidad en lo que haga”. Acusa además una derechización del actual gobierno de izquierda y culpó al jefe de Estado por “caer en el juego” de sus opositores, pero aclara que esto jamás justificará una agresión verbal de su parte.

Patricia Chirinos fue la gran protagonista de la marcha pro vacancia a raíz del insulto lanzado contra el jefe de Estado. Foto: Antonio Melgarejo/La República

“Aquí hay una clara situación y yo lamento que el Gobierno se haya prestado para el juego o ese canto de sirena de que con el cuento de la gobernabilidad haya cedido terreno a la derecha y no se haya comprometido con la población. Hay una condición derechizante del Gobierno, pero eso no me lleva a que tenga que despotricar y llevar a ese terreno de atacar por todos los espacios (al presidente Castillo), situación a la que está llegando la derecha”, acota.

“Analizar” no significa un posible apoyo a la vacancia

Ante las críticas emitidas contra un sector de Perú Libre encabezo por Waldemar Cerrón, por decir que PL “analizaría” la propuesta de vacancia presidencial impulsada por Patricia Chirinos, Jaime Quito aclara que “todo tiene que analizarse” porque es lo más responsable, pero que eso no implica que se considere un posible apoyo a esta iniciativa. Es más, considera que “la vacancia es un término que se usa de forma amenazante para seguir copando el Gobierno (con representantes de la derecha) y lamentablemente el presidente cede ante este chantaje”.

“Asumimos una posición crítica del Gobierno, pero jamás de los jamases estaremos con la derecha y su vacancia, así como toda su parafernalia que van construyendo con el claro objetivo de que no se modifique un ápice al respecto de los más de 30 años de beneficios y gollerías que han tenido estos grupos económicos”, señaló.

Waldemar Cerrón declaró el último jueves que Perú Libre "analizaría" la propuesta de vacancia presidencial. Foto: La República

No se tendrían las firmas necesarias para la vacancia

La moción del día impulsada por la congresista Patricia Chirinos necesitó de 28 firmas para ingresar a mesa de partes del Congreso, pero para ser admitida a debate en el Pleno tendrá que contar con el apoyo de 52 parlamentarios. La oposición formada por las bancadas Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular solo podría asegurar 43 votos de los 52 que se necesitan; es decir, harían falta nueve votos.