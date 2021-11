Lucas Ghersi: algunos piensan que una vacancia es un golpe de Estado y eso no es verdad

Al final de la entrevista Lucas Ghersi dice que mis preguntas se parecen a las de un militante de Perú Libre. Hace meses, este abogado recorre el país para presidir una campaña de recolección de firmas. El objetivo, forzar una iniciativa legislativa que prohíba una Asamblea Constituyente (AS), el caballo de batalla del radicalismo de izquierda. Que diga textual en la carta magna: “prohibido AS”. GHersi sostiene en su visita a Arequipa que aún Pedro Castillo mantiene el caro deseo de instaurar una dictadura chavista en el Perú vía la AS.

¿No es una paranoia insistir que Pedro Castillo quiere convertirnos en Venezuela. En todo caso predomina un gobierno torpe, pero de ahí a ser chavista...

Es una ingenuidad pensar que el gobierno haya abandonado AS. Si los peruanos pensaran como usted ya estaría la dictadura instalada. No la instalaron porque les hacemos una oposición muy firme en las calles. La intención de este gobierno es desmantelar la democracia e instalar la dictadura. La amenaza desaparecerá cuando Castillo abandone la agenda radical y decida gobernar para los peruanos.

Castillo se desmarcó de su partido y la premier Mirtha Vásquez dijo que la AS no era prioridad...

Mirtha Vásquez tiene la misma posición de Bellido. Usted tiene una percepción muy buena gente.

Detrás de estas arremetidas hay un propósito de vacar a Castillo. En su colectivo apoyan la vacancia.

Seguramente, como millones de peruanos. Cada uno tiene su percepción. Algunos piensan que la vacancia es golpe de estado y no es verdad. Lo avala, el sistema democrático, en donde el presidente no es un virrey. Si comete actos que lo descalifican para gobernar debe ser removido.

¿Le parece normal que en menos de 5 años hayamos tenido 4 pedidos de vacancia?

(...) La constitución diferencia dos procedimientos. El antejuicio político y vacancia. El primero tiene más garantías procesales que la vacancia. El antejucio va a la subcomisión de acusaciones constitucionales , luego a la comisión permanente( que funciona como fiscal). Es un proceso largo. En cambio la vacancia va directo al pleno. El error de la constitución es generar dos procedimientos cuando solo es uno, la vacancia debería estar unida al antejuicio.

Pero usamos de manera permanente elementos extremos de control político que ponen en zozobra al país.

La disolución del Congreso también(...) Pedro Castillo fue elegido por una minoría y con denuncias de fraude. Sin respaldo popular ni del parlamento tenía la obligación de hacer un gobierno de unidad nacional. En lugar de ello fue soberbio, no rinde cuentas, pecha a la oposición, nombra ministros sin calificación.

¿Entonces usted está de acuerdo con la vacancia?

No me corresponde pronunciarme, no leí la moción y yo no voy a votar.

En la revista Cosas dijo que apoyaba la vacancia porque “más afectaría a la estabilidad del país la permanencia de Pedro Castillo”.

Sí, yo pienso eso. Pedro Castillo tiene todavía la oportunidad de demostrar que es un demócrata haciendo un gobierno de unidad nacional y pactando con quienes piensan distinto, aunque esa posibilidad es remota. Su asesor principal es Evo Morales, el dictador boliviano que usó la AS para reeligirse varias veces. Aquí existe un proyecto político internacional que busca fomentar dictaduras en América Latina.

Dice que no considera que un pedido de vacancia sea un golpe de Estado, pero cuando no hay razones constitucionales como en la moción de la congresista Chirinos. Es similar al caso de Vizcarra.

No, son circunstancias distintas. (El de Vizcarra) era por “una vacuna a escondidas”...

Vizcarra fue vacado por los presuntos sobornos recibidos de una obra de Moquegua. Proceso en investigación.

El congresista no es juez. Al congresista no se le exige un estándar de prueba altísimo, una resolución motivada.

¿Solo vale el peso de votos?

La democracia funciona así o ¿estaría usted a favor de que sea un juez el que determine la incapacidad moral del presidente? Así es la democracia y regímenes parlamentarios.

Hay publicaciones que revelan que usted asesora al Congreso (por eso la defensa)

Fui miembro del consejo consultivo de la comisión de Constitución, un grupo de abogados ad honórem. El congreso hace consultas legales y nosotros aclaramos. Algo simbólico, me habrán hecho dos consultas.

Este ambiente crispado no ayuda a la gobernabilidad.

Casi exclusivamente por Pedro Castillo porque su política es establecer una dictadura en el Perú.

¿También la derecha pone lo suyo?

No creo eso. Son movimientos que quieren resguardar el estado de derecho.

¿Justifica las agresiones de estos grupos?

No, eso no lo justifico sino de la gente que se manifiesta pacíficamente. Lo rechazo totalmente, nunca estaré contra la violencia física.

Usted también es señalado como abogado antivacuna ¿qué podría decir al respecto?

Yo no soy antivacuna, me vacuné. Estoy en contra de que obliguen a la gente a vacunarse.

¿Defiende el texto constitucional del 93?

La constitución de 1993 tuvo origen en un golpe de Estado. Se aprobó en un referéndum con denuncias de fraude. Vino de un origen que tal vez es poco legítimo, la modificaron 22 veces en democracia y ha sido reinterpretada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Si nosotros hemos aprendido las lecciones de los años 90, tenemos que decirle “no” a la AS. Podrían venir las partes negativas de los años 90: censura a la prensa y reelección presidencial. (..) Apoyo varias reformas, incluso las del capítulo económico. En los recursos naturales, si encuentran oro y petróleo debajo de su casa el dueño es el Estado. En Estados Unidos no es así. Otra reforma, no debería ser posible que el congreso destituya ministros o que el presidente disuelva el congreso, para que haya más gobernabilidad.

El Congreso modificó la cuestión de confianza alterando el equilibrio de poderes

No señor, ese artículo le da un poder prácticamente absoluto al presidente sobre el Congreso. Esta bien su modificación Antes de la reforma, el presidente podía exigirle al Congreso hacer cosas que no quería con la amenaza de la disolución, aprueba tal cosa sino te disuelvo. Era la cuestión negativa de la constitución del 93 y esto tiene que ver con el carácter autoritario de Alberto Fujimori, porque yo no soy fujimorista, es que esta constitución es demasiado presidencialista.

Pero también tenemos congresos obstruccionistas

Eso del obstruccionismo es un mito y es consecuencia de la poca cultura política en el Perú. El Congreso cuando ejerce sus atribuciones constitucionales se le ha tildado equivocadamente… (Luego la charla entra a una discusión donde el entrevistado defiende la actuación del congreso de haber vacado a Vizcarra y no reconoce que la crisis institucional fue provocada por Fuerza Popular que controló la mayoría parlamentaria a inicios de la gestión de PPK y obligó a su renuncia).

Tengo la sensación de que usted está queriendo santificar al Congreso, diciendo que es una institución inmaculada…

No he dicho eso, no caricaturice lo que le estoy diciendo, digo que en el Perú hay un problema grave de separación de poderes.