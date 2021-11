Lady Camones: No existe acuerdo o coalición entre APP y Pedro Castillo

La vicepresidenta del Congreso y parlamentaria de Alianza para el Progreso, Lady Camones, descartó que exista una alianza entre APP y la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo. Lamentó que se venga vinculando a César Acuña con algunas designaciones en el Ejecutivo como ocurrió con Carlos Jaico, ex militante de este partido, quien asumió como nuevo secretario de Palacio de Gobierno en reemplazo del cuestionado Bruno Pacheco.

“Yo lamento mucho que se esté cuestionando no solo a la bancada de APP, sino al presidente Acuña por unos supuestos arreglos con el Gobierno, lo cual es totalmente falso. No tenemos ninguna posición a favor del Gobierno, somos una bancada que está teniendo una actitud responsable e intentando trabajar. No existe ningún acuerdo o coalición con el Gobierno de turno”, declaró a Canal N.

Por otro lado, Lady Camones se pronunció en contra de una vacancia presidencial al señalar que le disgustó la forma en la que fue presentada esta iniciativa por Patricia Chirinos, de Avanza País. Aunque consideró que sería “saludable” que el presidente Pedro Castillo sea interpelado en el Congreso para que rompa su silencio respecto a los cuestionamientos que existen contra su gestión.

“Es una situación muy complicada la que estamos viviendo. No estoy de acuerdo con las formas en las que se ha dado esta vacancia, no considero que sea el momento oportuno. (…) Pero yo sí creo que sería bueno (que el jefe de Estado acuda al Congreso para ser interpelado) porque sería saludable escuchar al presidente, ya que hasta el día de hoy no hemos escuchado ningún descargo de su parte a los cuestionamientos que hay en su contra”, agregó.

No se tendrían las firmas necesarias

La moción del día impulsada por la congresista Patricia Chirinos necesitó de 28 firmas para ingresar a mesa de partes del Congreso, pero, para ser admitida a debate en el pleno, tendrá que contar con el apoyo de 52 parlamentarios. La oposición formada por las bancadas Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular solo podrían asegurar 43 votos de los 52 que se necesitan, nueve votos de diferencia.