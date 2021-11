Consejo Regional de Arequipa debe elegir mañana a vicegobernador

Elizabeth Huanca Urrutia

El lunes 29 de noviembre desde las 09:00 horas, el Consejo Regional de Arequipa (CRA), debe elegir al sucesor del vicegobernador Walter Gutiérrez, fallecido hace una semana, víctima de la Covid-19.

La autoridad regional, asumió fugazmente las riendas del Gobierno Regional de Arequipa, tras la detención del gobernador Elmer Cáceres Llica, recluido desde el viernes en el penal de Socabaya, por el caso “Los Hijos del Cóndor”.

Sin ambas autoridades en funciones, la región se encuentra acéfala y en crisis. En ese contexto, la elección que haga el CRA, será vital para que se retome las riendas del Gobierno Regional.

Primero sustituto de Gutiérrez

El especialista en derecho electoral, Jorge Luis Mamani señala que el primer paso del consejo debe apuntar a declarar la vacancia por muerte del vicegobernador, quien se desempeñaba como gobernador.

La ley exige que la figura legal sea respaldada por las dos terceras partes del número legal de consejeros, con lo que se necesitaría el voto unánime de 10 legisladores regionales. A la fecha, el CRA solo cuenta con 9 habilitados.

Mamani señala que dada la condición que atraviesa el CRA e invocando la causal de fallecimiento de Gutiérrez, habría flexibilidad en la exigencia legal, por lo que el Jurado Nacional de Elecciones no haría ninguna observación.

En ese sentido, señala que el Consejo estaría en la obligación de concretar ese acto “por la gobernabilidad del país”. La norma indica también que una vez aprobada la vacancia, se debe esperar 8 días, en caso de apelación. “Habiendo fallecido el vicegobernador, no cabe la espera. Los consejeros no pueden aludir que se vulneraría el debido proceso”, señala.

Tras la vacancia en el cargo, corresponde la elección del sucesor de Gutiérrez de entre todos los consejeros habilitados. Estos son: Kimmerly Gutiérrez, Chriss Díaz, Ysrael Zúñiga, Silvio Arias, Elmer Pinto, Harberth Zúñiga, José Luis Hancco, Edy Medina y Miguel Guzmán. El ganador debe contar con el voto unánime de 8 consejeros, según ley.

Caso atípico

Mamani recuerda, que el electo vicegobernador ejercerá el cargo en pleno derecho, por lo que asumido el cargo, el JNE debe designar a su accesitario para que ocupe su puesto en el Consejo Regional. “En la práctica, será un vicegobernador que asuma las funciones de gobernador encargado”, explica.

El consejero Silvio Arias, confía en que el lunes, los legisladores alcancen consensos por el bien de la región. Por su parte Harberth Zúñiga espera lo mismo, pero muestra reparos. “Así como (el bloque dignidad) nos hemos unido en la fiscalización, espero que depongamos intereses personales y seamos unidos en esta elección”, refiere. En su caso, señala que de ser elegido, dejará de lado su anunciada postulación al Gobierno Regional para abocarse de lleno a la gestión actual.

Suspensión de Cáceres y vacancia de consejeros “prófugos”

Mamani señala que tras la reclusión de Cáceres en el penal por prisión preventiva de 24 meses correspondería su suspensión en el cargo de gobernador, al amparo de la causal de “mandato de detención derivado de un proceso penal”, estipulado en el artículo 31.2 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

El especialista Jorge Sumari, discrepa, señala que mientras no haya sentencia de segunda instancia la figura no procede. De suspender al gobernador, también podrían ser suspendidos los consejeros regionales, Veto Bernal y Jeimi Flores, ambos con prisión preventiva. En ese caso, se deberá nombrar sus accesitarios. En la sesión, también se debatirá la vacancia de Santiago Neyra, Tomas Ayñayanque y Richard Cervantes. Todos prófugos. Si no se presentan el lunes quedarán fuera del CRA