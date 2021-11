Congresista Muñante admite que moción de vacancia “es por un tema ideológico”

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, reconoció que existe un carácter ideológico en su apoyo a la iniciativa de vacancia presidencial promovida por la parlamentaria Patricia Chirinos, de Avanza País. En ese sentido, señaló que el jefe de Estado debe ser interpelado en el Congreso para que responda por los cuestionamientos en su contra y defina su política de gobierno.

“Es un tema ideológico, definitivamente, porque de lo contrario no se comprendería por qué no se antepone al ciudadano de a pie, al país. (…) El gobernante tiene que gobernar para todos los peruanos y no solamente en quienes piensan como él. Ganó la izquierda, pero no todos son de izquierda. Y no puede ir en contra de la economía de todos los peruanos, de la inversión privada y de quienes quieren salir adelante por el país”, declaró a Canal N.

En este sentido, Alejandro Muñante hizo un llamado a sus colegas congresistas para que apoyen la iniciativa a fin de llegar a los 52 votos que necesitan: “Yo apelo al voto consciente, apelo a la reflexión de mis colegas congresistas para llegar a esos 52 votos que nos permita tener al presidente Castillo, no a su abogado, para que responda ante la representación nacional cuál es la política general de gobierno, si es la de reactivación económica o la de estatización de empresas”, agregó.

No se tendrían las firmas necesarias

La moción del día impulsada por la congresista Patricia Chirinos necesitó de 28 firmas para ingresar a mesa de partes del Congreso, pero para ser admitida a debate en el Pleno tendrá que contar con el apoyo de 52 parlamentarios. La oposición formada por las bancadas Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular solo podrían asegurar 43 votos de los 52 que se necesitan, nueve votos de diferencia.