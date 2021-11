Lescano: “María del Carmen Alva está parcializada y parece que fuese de estos grupos golpistas”

El ex candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, adelanta que pedirá al Ministerio Público que levante el secreto de telecomunicaciones a los miembros de La Resistencia con el objetivo de determinar quién los dirige. El acciopopulista también sostiene que el respaldo de la referida agrupación de ultraderecha a la vacancia de Pedro Castillo denota el vinculo con Rafael López y el fujimorismo.

Lescano también catalogó como “muy suave” la condena que hizo su correligionaria y presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tras la agresión de la que fue víctima junto a su familia en su domicilio.

Durante el último Pleno, María del Carmen Alva, también de Acción Popular, condenó los ataques de La Resistencia, pero inmediatamente agregó que se da porque “lamentablemente nuestro país está dividido y por eso vienen este tipo de cosas”. ¿Qué opinión le merece esta declaración?

Muy suave. Debía ser más enfática y mucho más específica ya que es de Acción Popular. Me sorprende que no se haya solidarizado con el excandidato a la presidencia. Es indignante, por decirlo menos. Ha tratado de relativizar los hechos, como otros lo han hecho del mismo partido que son muy allegados al fujimorismo. Deja mucho que desear las declaraciones de María del Carmen Alva. (...)

(...) Desconoce todo porque está, digamos, parcializada y parece que fuese de estos grupos golpistas (por) sus declaraciones, al no haber sido nada contundente al defender al correligionario que gracias a él y al trabajo de todos los militantes pasamos la valla y pusimos 16 parlamentarios. Es lamentable que la señora no haya tenido un gesto político respecto a este ataque cobarde.

La Fiscalía ya inició diligencias de oficio tras su denuncia. Sin embargo, ¿usted va a interponer alguna acción legal contra esta agrupación?

Ya se ha abierto investigación, yo me voy a ratificar en mi declaración, que aún está pendiente, por el delito de lesiones, contra la tranquilidad pública y violación de domicilio. Voy a pedir que se les levante el secreto de las comunicaciones para ver quien es el que dirige todo esto porque creo que es algo urgente ya que nadie ha tomado cartas en el asunto. Quién financia porque se han ido en un bus de transporte de personal. Eso supone que alguien está pagando y contratando.

Vamos a pedir también que se investigue su acceso a internet para ver de dónde salen los mensajes, cómo se comunican internamente. Es importante saber quién los dirige.

Como parte de estas diligencias de la Fiscalía, se citó a Jota Maelo, uno de los constantes rostros de La Resistencia, para que declarase, pero no acudió.

No van a acudir, sino que la Policía los va a tener que ubicar para que vayan a aclarar.

A través de su Twitter ha confirmado que (Maelo) asistirá a esta marcha a favor de la vacancia de Pedro Castillo.

Lo cual evidencia que los de La Resistencia están vinculados al señor Aliaga, al fujimorismo y a todos estos grupos que están impulsando esto de la vacancia. Incluso dentro de Avanza País hay personas del fujimorismo. Es un monstruo de tres cabezas, los que están queriendo tomar el poder solamente para fines subalternos. Ellos mismos ponen en evidencia que están vinculados: el ‘fujiporkysmo’ con Avanza País.

El ministro del Interior aseguró que ataques de la Resistencia tienen como objetivo crear caos para justificar la vacancia.

Crean inestabilidad y tratan de chantajear, intimidar, molestar. Eso hacía el fujimorismo antes, pero estos están comenzando a llegar a hechos más graves. A través de eso ver si pueden ceder a sus pretensiones de la vacancia.

¿Pudo conversar con el ministro Avelino Guillén, quien también fue atacado por simpatizantes de La Resistencia, respecto a estas agresiones?

No he podido conversar con él. A él lo insultaban, aquí la situación ha sido mucho más grave. El grado de agresión ha aumentado. Aquí ha habido agresión física con palos, han entrado a mi domicilio y han perturbado la tranquilidad pública. Puede seguir aumentando, pero eso hay que evitarlo.

Ahora no es solo es a representantes del oficialismo, sino que estas agresiones ahora se han extendido a quienes simplemente no están alineados a este discurso “anticomunista” que manejan estos colectivos, como es el caso de Daniel Olivares y Francisco Sagasti

No sé si serán anticomunistas, pero yo creo que es gente que de política no saben nada, son aventureros. (...) Ni siquiera de ultraderecha. Tendrán ideas, pero no saben cómo se desarrollan estas ideas porque la ultraderecha debate. Pero estos, como han dicho los fiscales, son bandas criminales que están pretendiendo hacerle creer al Perú que están haciendo política.

Tras su denuncia, un personaje salió a decir que, cito textualmente, “no sea llorón” ¿se está normalizando la violencia por parte de estos grupos?

Los que están de ese lado, los que creen que la política es destruir con violencia al opositor, creen que eso es la política. A eso han reducido la política estos grupos: atacar y difamar a los demás. Justifican la violencia. Dicen “no seas llorón” ¿Cuándo lo maten a uno dirán lo mismo también? Puede ser porque ya se ha perdido el valor de la democracia y el estado de derecho que es paz y tranquilidad.