Pedro Castillo: “La corrupción hoy sale a hacer marchas a favor de los que delinquen”

El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró este sábado que en su Gobierno “no nos van a dar luces o guiones (...) para dar muestra de dignidad y transparencia”. En esa misma línea, el jefe de Estado, quien podría enfrentar una moción de vacancia, indicó que actualmente se organizan marchas a favor de quienes cometen delitos.

“Si es que hay un indicio de corrupción, tenemos que separarla inmediatamente. Quien asuma una responsabilidad, lo tiene que hacer. Pero no vamos a permitir que, así como se nos han heredado muchos problemas de corrupción, estos, el día de hoy y otros días, salgan a tener marchas a su favor, a favor de los que delinquen, de los que quieren siempre permanecer y tener un sistema chancando al agricultor y los pueblos aislados (sic)”, dijo el mandatario.

En otro punto de su intervención en la inauguración del VII Encuentro Nacional de Rondas Campesinas, Castillo Terrones hizo un llamado a la ciudadanía “para luchar contra las mafias más grandes que tiene esta patria”.

“Nos pueden quitar la luz, el micrófono, pero no nos pueden apagar la voz y por eso estamos acá. Desde Yurimaguas, invoco a todo el país para unirse a luchar contra las mafias más grandes que tiene esta patria, las mafias que nos ha dejado este bicentenario”, agregó.

Pedro Castillo: “Las mafias están pagando a agitadores para tomar carreteras”

El presidente Pedro Castillo aseveró que mafias promueven el bloqueo de carreteras por parte de “seudo dirigentes y agitadores sociales”. Ante ello, el gobernante instó a apostar por un debate alturado debido a que “las tomas son cuando se haya agotado todo tipo de diálogo”.

“Los invito a la más amplia unidad de este pueblo. Yurimaguas, no es necesario bloquear carreteras. Mucho cuidado que las mafias están pagando a seudo dirigentes y agitadores sociales para tomar carreteras, para tomar otros puntos, cuando tenemos todo el espacio para conversar. A mí no me van a dar muestras de lucha porque vengo de esa cartera”, adicionó el jefe de Estado.

Pedro Castillo: Lo que heredamos en 200 años de atraso no lo podemos solucionar en 100 días

El mandatario también se refirió a las críticas a sus primeros 100 días de gestión frente al Poder Ejecutivo.