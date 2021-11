Pedro Castillo denuncia que vacadores buscan desestabilizar el país

Luego de que en el Congreso se iniciara el proceso para evaluar la moción de vacancia presidencial, al presentarse ante su mesa directiva, el mandatario Pedro Castillo y otros representantes de su Gobierno respondieron a esta intención.

En la Cumbre Municipal del Bicentenario 2021, el jefe del Estado remarcó que este pedido es promovido por quienes no aceptan los resultados electorales. “No toleran que un maestro rural, un agricultor, haya llegado a la presidencia”, dijo.

Sostuvo que el objetivo que siguen es “recuperar el poder” que tuvieron tiempo atrás “para seguir manoseando y manipulando” con otras fuerzas.

“Hoy esos mismos grupos que quieren negar la participación de un gobierno y que estos años se han dedicado solamente a socavar la institucionalidad, pretenden desestabilizar el país, enfatizó Castillo.

Sin embargo, señaló que la población demanda que se concentre en la solución de los problemas en salud, economía, educación y seguridad. “Y lo vamos a hacer”, finalizó.

Rechazo. Vásquez tildó de "lamentable" la moción vacadora.

“Golpe de Estado”

Horas antes, la vicepresidenta Dina Boluarte calificó la moción como “un golpe de Estado” impulsado por la derecha. Señaló al excandidato Rafael López Aliaga como uno de los financistas de esta campaña.

“Esto es un golpe de Estado a un gobierno democrático elegido por el pueblo peruano. (...) No al golpe de Estado desde el Congreso. Déjennos trabajar”, enfatizó. Dijo estar convencida de que no alcanzarán los votos para la vacancia.

Además, hizo un llamado a la titular del Legislativo, María del Carmen Alva. “Yo creo que la presidenta del Congreso no se va a prestar a este juego del golpe de Estado como lo ha hecho el presidente (Manuel) Merino. Llamo al Congreso a actuar con mesura”, comentó Boluarte.

En el encuentro con los alcaldes, los invitó a respaldar al Ejecutivo: “Desde esas comunas tenemos que defender primero la democracia y el respeto al derecho constitucional que es dejar gobernar en paz”.

Respeto a gobernabilidad

A estas voces se sumó la de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien afirmó que se vive una inestabilidad política muy dañina.

“Lo que debemos demandar es que se respete la gobernabilidad y la estabilidad de este país porque si no no vamos a poder avanzar. (...) Peor aún donde hay grupos que no solamente quieren que cambien determinadas autoridades, sino que irracionalmente piden que se vaya todo el Gobierno”, dijo desde Quillabamba, Cusco.

La premier resaltó que iniciaron hace poco y, como tal, se comete errores que están dispuestos a corregir. Negó una intención del cierre del Congreso: “La democracia exige que respetemos el Estado de derecho”.

Estrategias

Castillo se volvió a reunir ayer con miembros de la base magisterial de la bancada Perú Libre, los únicos con quien mantiene una relación directa.

Fuentes de Palacio señalan que el Ejecutivo buscará asesoría legal para rebatir la moción de vacancia, así como dialogar con fuerzas del Congreso. Además, trabajan en la ampliación de la base social del Gobierno.

Partido Perú Libre definirá posición en asamblea

La congresista Kelly Portalatino, del ala cerronista de Perú Libre, informó que su Comité Ejecutivo Nacional y bases se reunirán en una próxima asamblea extraordinaria para analizar la posición que tomarán sobre la moción de vacancia.

“Después de ello van a llamar a la bancada para que tomen algunas medidas. De ello va a depender que se genere un análisis y un pronunciamiento a través de un consenso”, comentó en conferencia.

La posición que tome esta facción de la bancada oficialista definiría el avance de la moción. Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y el respaldo de Echaíz y Chiabra (de APP) alcanzan 45 votos. Requieren de 52 para que se admita y de 87 para que se destituya al presidente.

Reacciones

Aníbal Torres, ministro de Justicia

“Por años, ‘renombrada’ familias se repartieron los cargos, obras y servicios. Quieren recuperarlo con un golpe de Estado financiando la vacancia. Defenderemos la democracia y la voluntad popular”.

Carlos Gallardo, ministro de Educación

“Tengo la impresión de que hay una situación obstruccionista (en el Congreso). Tiene cien días y ya lo quieren vacar de la presidencia. No me parece lógico ni correcto. Dejen trabajar”.