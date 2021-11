Cabecillas de La Resistencia se burlan de la fiscalía: no asistieron a citación

Juan Muñico Gonzales, Flor Contreras León, Mary Cabrera Valdivia y Gregory Gallegos Ibarburu, notorios dirigentes e integrantes de la agrupación ultraderechista conocida como ‘La Resistencia’, no se presentaron a la citación para responder a la denuncia por acoso que formularon en su contra abogados y periodistas del Instituto de Defensa Legal (IDL), de acuerdo con fuentes de la División de Investigación de Denuncias del Ministerio Público.

Este caso está cargo de la titular del segundo despacho provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince, Mary Rojas Chuqui. Y comprende, además de las tres personas mencionadas, a Juan Muñico Gonzales, José Linares Cerón, Gregory Gallegos Ibarburu, Edith Galarza Gerónimo, Jorge Sánchez Escalante, Rommel Roca Laos y Alberto Bendezú Torres.

Los denunciantes son los periodistas Gustavo Gorriti y Glatzer Tuesta, y el abogado Carlos Rivera. El caso lo presentaron el 12 de setiembre de 2019 y recién se efectúan las citaciones.

El defensor de los dirigentes de ‘La Resistencia’, Humberto Abanto –el mismo del fujimorista Jaime Yoshiyama, investigado por lavado de activos junto con Keiko Fujimori–, arguyó que sus patrocinados no se presentaron porque no se tuvo acceso a la carpeta fiscal del caso.

‘’Al estudio han llegado las notificaciones, pero no se ha podido acceder a la carpeta fiscal, y mientras no se tenga acceso a la misma, y no se conozca qué dice la denuncia (de los periodistas y el abogado de IDL), no puedo dar ninguna opinión’', señaló Abanto.

Esta sería la razón por la que no asistieron Juan Muñico y Flor Contreras, a quienes Humberto Abanto ofrece asistencia legal. Aunque su dirección es usada por los otros miembros de ‘La Resistencia’ para recibir las notificaciones, según los documentos del caso.

‘’Por eso, yo no he tenido ninguna diligencia con ellos. No ha habido ninguna diligencia, por lo menos en la que yo haya participado’', informó Humberto Abanto, dando a entender que sus patrocinados no cumplieron con la citación para rendir sus manifestaciones en torno a la denuncia por acoso.

Abanto sostuvo que no había tenido acceso fiscal, pero comentó sobre el caso: ‘’Esa denuncia a mí me suena tan graciosa. Es por crimen contra la humanidad. O sea, Juan Muñico es algo así como Adolfo Hitler’', afirmó.

Estrategia. Ex fiscal supremo Víctor Cubas Villanueva. Foto: difusión

En la noche de ayer, el ministro del Interior, Avelino Guillén, se refirió a las acciones de los grupos violentistas, y no descartó las vinculaciones de estos con el fujimorismo. Guillén señaló que la excandidata presidencial Keiko Fujimori le debe una explicación al país por la actuación de ‘La Resistencia’ y otras agrupaciones de evidente inspiración fujimorista. El ministro lo dijo porque consideraba que estos colectivos de ultraderecha no actúan por su cuenta.

El interrogatorio para Juan Muñico, Flor Contreras, Mary Cabrera y Gregory Gallegos fue fijado en las oficinas de la División de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Público, en la avenida Aramburú, San Isidro.

En total son 4 fiscalías en las que se siguen investigaciones contra las acciones violentas de la organización ultraderechista de inspiración fujimorista ‘La Resistencia’. Son muchas más las agresiones protagonizadas por este y otros grupos del mismo corte, que amenazan, atacan y agravian a congresistas, políticos y periodistas, entre otros, porque rechazan la narrativa del falso fraude electoral y la campaña por la vacancia presidencial.

En lugar de que una sola fiscalía asuma la investigación de todos los operativos violentos y de hostilización de las agrupaciones extremistas, el Ministerio Público ha preferido abordar los casos según la jurisdicción donde se han registrado los hechos.

Para que la investigación también alcance a los otros colectivos ultraderechistas que han protagonizado condenables agresiones, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), formularon denuncia penal contra los otros agresivos colectivos como ‘La Insurgencia’, ‘Legión Patriotas del Perú’ y ‘Los Combatientes’. Y han señalado a Juan Muñico, Flor Contreras, Jaime Roselló Torres, Roger Ayachi Soria y los que resulten responsables como resultado de la investigación fiscal.

“Nos encontramos ante una organización criminal constituida por multiplicidad de personas, con carácter estable, permanente y organizada en el tiempo, donde sus miembros tienen tareas repartidas y cuyas actividades se orientan a cometer diversos ilícitos como el marcaje con la finalidad de dañar, lesionar, obstaculizar la libertad de accionar de algunas autoridades, personas o colectivos civiles”, sustentaron la denuncia las abogadas Jennie Dador (CNDDHH) y Gloria Cano (Aprodeh).

Al respecto, el ex vocal supremo Víctor Cubas Villanueva sugirió que una sola fiscalía podría encargarse de los casos de los grupos ultraderechistas.

“No hablamos de una sola acción aislada y de un solo grupo de desadaptados. Indudablemente son acciones planificadas y promovidas por una organización que cuenta con recursos para que estos se puedan movilizar, y seguro que también cuentan con el ofrecimiento de que no les va a pasar nada. Se podría empezar por una fiscalía”, precisó.

“Podría empezarse por una fiscalía penal común y a medida que se van determinando los alcances se podría pasar a una fiscalía de crimen organizado”, apuntó.

“Grupos de ultraderecha buscan justificar vacancia”

“La actividad de estos grupos de extrema derecha tiene una finalidad política clara: crear una sensación de ingobernabilidad, de desorden, de violencia, de caos, para justificar la vacancia presidencial. Es el uso de la violencia con un objetivo político”, afirmó el ministro del Interior, Avelino Guillén, a la revista Hildebrandt en sus Trece.

Guillén señaló que la organización ultraderechista, ‘La Resistencia’, en evidente coordinación con el fujimorismo, lo que pretende es un golpe de Estado.

“Estamos ante un golpe de Estado en marcha que ha sido debidamente planificado y que está siguiendo escrupulosamente todos los pasos que un sector de la oposición del Congreso ha establecido para poder obtener el derrocamiento del régimen democrático de Pedro Castillo”, explicó el titular de Justicia.