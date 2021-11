Ética inicia este sábado audiencia contra Guido Bellido por presunta agresión verbal

La Comisión de Ética del Congreso de la República que preside la congresista Karol Paredes (Acción Popular) programó para este sábado 27 de noviembre la audiencia contra el expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por la denuncia de agresión verbal sexista que le interpuso la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), durante los días en que se instalaba la mesa directiva de la Junta Preparatoria, el pasado 31 de agosto.

De acuerdo a la información oficial del Parlamento, el grupo de trabajo sesionará este sábado a partir de las 4.00 p. m., desde la Sala Virtual Microsoft Teams. En la diligencia se solicitarán las declaraciones de Chirinos Ugarte y del propio Bellido Ugarte. De igual forma, se pedirán las declaraciones de los testigos Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), José Jerí Oré (Somos Perú) y de Enrique Wong Pujada (Podemos Perú).

Comisión de Ética programa audiencia.

La denuncia de Chirinos

El exprimer ministro habría agredido verbalmente utilizando una expresión sexista a Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, durante los días en que se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

Según narró la legisladora, el ataque verbal se produjo cuando ella le pidió a Guido Bellido la oficina en la que trabajó su padre, el fallecido excongresista Enrique Chirinos Soto: “Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme”.

Por su parte, Bellido le habría respondido con expresiones ofensivas a la parlamentaria de Avanza País: “Qué te preocupas de eso, anda cásate”. Ella señala que le respondió: “¿Perdón? He sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda”. A lo que el ex titular de la PCM habría contestado de una manera que no es la correcta.

Chirinos aseguró que estuvieron como testigos los congresistas Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú) y José Jerí (Somos Perú).