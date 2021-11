Elvia Barrios sobre moción de vacancia presidencial: “Es un tema estrictamente político”

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, se pronunció en relación a la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, pedido que impulsa la congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos, con respaldo de las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular.

“Tendrá que resolver en su oportunidad, como corresponde, el Legislativo. No es un tema en el que tenga que pronunciarse el Poder Judicial porque es un tema estrictamente político”, manifestó Barrios a la prensa.

Al ser consultada sobre si el Poder Ejecutivo puede presentar una medida cautelar con el objetivo de detener el trámite de la moción de vacancia contra el jefe de Estado, la también presidenta de la Corte Suprema del Perú sostuvo que “cualquier ciudadano o ciudadana, si considera que está afectado su derecho, puede recurrir al sistema de justicia, de manera general y amplia lo digo”.

La titular del Poder Judicial brindó dichas declaraciones durante la inauguración de la jornada judicial extraordinaria que tiene como objetivo disminuir la carga procesal.

Pedro Castillo a bancadas que apoyan vacancia: “A mí nadie me pagó la campaña”

El presidente de la República, Pedro Castillo, indicó el último viernes que existen grupos de poderes que en la actualidad pretenden desestabilizar al país. Aseguró que esa oposición que ahora crea el desorden y desea tener el poder, tiene cuentas pendientes con la justicia.