Ministro Gallardo a bancadas del Congreso que presentaron moción de vacancia: “Dejen trabajar”

El ministro de Educación, Carlos Gallardo, cuestionó a las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País por respaldar la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, propuesta por la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos. El titular del Minedu invocó a los promotores a que “dejen trabajar” al jefe de Estado.

”Tengo la impresión de que hay una situación obstruccionista. Tiene 100 días y ya quieren vacar una Presidencia. No me parece lógico, no me parece correcto. Dejen trabajar”, dijo.

Sobre la admisión de interpelación que aprobó el Parlamento en su contra por solicitud del congresista Diego Bazán (Avanza País) ante la filtración de las respuestas del examen de Nombramiento Docente 2021, el titular del portafolio de Educación confirmó su presencia en el hemiciclo del Congreso.

De esta manera, el integrante de la PCM confirmó que asistirá el próximo martes 7 de diciembre al Parlamento a fin de responder el pliego interpelatorio que le plantean las diversas fuerzas políticas en este proceso.

Gallardo: “Si hay irregularidades, se anulará prueba de nombramiento”

Por otro lado, aseguró que la cartera que preside anulará la prueba de nombramiento docente en caso de que el Ministerio Público compruebe las irregularidades denunciadas en el proceso.

“Eso está en manos de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría, que están investigando estas presuntas filtraciones. (…) Si se identifica que esto ha sido delictivo, por supuesto que tendría que anularlo, necesariamente”, señaló Carlos Gallardo, quien también sostuvo que lo correcto es “agotar ese proceso de investigación” antes de tomar una decisión al respecto.