¿Cuáles son los argumentos con que la oposición justifica la vacancia contra Pedro Castillo?

Lo anunció ante el Pleno. Recibió el apoyo no sorpresivo de Renovación Popular y Fuerza Popular. Y finalmente, con 29 firmas, la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), presentó la moción de vacancia presidencial. Así, un sector de la oposición busca sacar a Pedro Castillo de la presidencia de la República arguyendo que tiene “incapacidad moral”.

Ministros como Avelino Guillén (Interior) o Dina Boluarte (Desarrollo e Inclusión Social) han calificado esta medida impulsada por un grupo de opositores como un intento de “golpe de Estado”. También hay bancadas que se han mostrado en contra, como Acción Popular o Alianza para el Progreso. ¿Pero qué argumentos esboza la moción? ¿Son legítimos para retirar a un jefe de Estado de su cargo? Hacemos un recuento de los motivos que plantea el documento para vacar al mandatario.

1) Uso ilegal de fondos públicos

El primer punto señala que hubo un uso ilegal de fondos públicos del Gobierno Regional del Junín para favorecer a Perú Libre durante la reciente campaña electoral. Se basa en una investigación por lavado de activos que inició la Fiscalía contra el partido del lápiz. Sin embargo, Pedro Castillo no está involucrado en dicha indagación. Sí lo están Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Dina Boluarte, entre otros.

2) Designación de personas vinculadas al terrorismo

El segundo argumento para sacar al jefe de Estado es que “infringió sus deberes constitucionales al permitir el acceso al poder de quienes tienen o han tenido vínculos estrechos con grupos terroristas o han formado parte de sus diversas organizaciones subversivas”.

Cuestionan, por ejemplo, que el dignatario haya designado al congresista Guido Bellido Ugarte como primer ministro cuando está siendo investigado por supuesta apología al terrorismo.

También mencionan al excanciller Héctor Béjar por su pasado guerrillero y al exministro de Trabajo, Iber Maraví, quien aparece en atestados policiales sobre atentados terroristas ocurridos en Ayacucho, en los inicios de la década del 80. Ninguno de ellos, actualmente, integra el gabinete ministerial.

Guido Bellido fue el primer presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Castillo. Foto: La República

3) Presuntas presiones en las Fuerzas Armadas y en la Sunat

Un tercer motivo, apunta el documento, es que el Ejecutivo, a través de Bruno Pacheco y del exministro de Defensa, Walter Ayala, habría intervenido en los procesos de ascenso dentro del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú. A esto se le suma que Pacheco Castillo habría ejercido presuntas presiones sobre el jefe de la Sunat para favorecer a empresa privadas.

“En consecuencia, el presidente Pedro Castillo al no respetar la ley de los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas y al permitir que su secretario cometa el delito, entre otros, de tráfico de influencias ha demostrado que no está capacitado moralmente para ejercer la más alta magistratura del Estado”, dice la moción. Tanto Pacheco como Ayala ya no están en el Gobierno.

4) Venezuela y Evo Morales

La moción de vacancia también indica que la gestión de Pedro Castillo “ha debilitado la relación del grupo de Lima y ha restablecido las relaciones con el Gobierno de Venezuela, a pesar de la evidente violación de los Derechos Humanos que este régimen viene ejecutando desde hace años”.

No obstante, Harold Forsyth, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), ya había explicado que no se restablecieron relaciones diplomáticas con Venezuela “porque nunca se rompieron”. Además, Perú ha decidido apostar por el Grupo de Contacto Internacional, encabezado por la Unión Europa, que busca una salida dialogada a la crisis venezolana.

La oposición también cuestiona que el presidente Pedro Castillo “permita” la intromisión de Evo Morales en la política nacional, así como la reunión que habría tenido el mandatario peruano con el ciudadano israelí-canadiense Ari Ben-Menashe, un exagente de Israel que estuvo vinculado a gobiernos autoritarios en Sudán y Zimbabue.

Recientemente, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, por mayoría, declaró a Evo Morales como persona no grata debido a su “negativo activismo político” y “evidente injerencia e intromisión en la agenda política, social y económica del Gobierno del Perú”.

Evo Morales ha sido presidente de Bolivia. Foto: Aldair Mejia/La República

5) Inestabilidad económica

La oposición asegura que algunas expresiones que da el presidente de la Repúblicas, Pedro Castillo, en las plazas atentan contra la estabilidad económica y ahuyentan la inversión privada. Critican, asimismo, que el jefe de Estado respalde a ministros cuestionados.

6) Libertad de expresión

En este punto, la moción sostiene que el mandatario constantemente se niega a responder a “las preguntas de los diversos medios de comunicación, incumpliendo su obligación de informar a la población y de rendir cuentas de las decisiones que toma”. Además, agrega el sector opositor, se observa una “falta de transparencia para informar las políticas de Estado que afectan a todos los peruanos”.

“Todos los peruanos somos testigos del debilitamiento a la libertad de prensa que viene ejerciendo de manera constante el jefe de Estado”, agrega el documento.

7) Permisibilidad a la violencia contra la mujer

El último argumento es que el presidente Pedro Castillo “es permisivo a la violencia contra la mujer”, pues, dice la moción, “no tomó ninguna acción disciplinaria” contra el ex primer ministro Guido Bellido, quien fue denunciado públicamente por Patricia Chirinos. La congresista aseguró que el jefe de gabinete la había agredido verbalmente utilizando una expresión sexista.

La oposición también menciona la denuncia que hizo Susel Paredes (Partido Morado) contra Bellido Ugarte por comentarios que hizo el congresista de Perú Libre contra ella y su esposa Gracia Aljovín de Losada en Facebook.

La vacancia por incapacidad moral permanente: ¿es legítimo y legal su uso contra el presidente Castillo?

Consultamos con el abogado Juan Carlos Díaz, profesor de Derecho Constitucional de la PUCP, y señaló que las causales que usa esta moción de vacancia “dan cuenta de ciertos hechos que podría constituir delito, infracciones administrativas o al Código de Ética Parlamentaria” en el caso de Guido Bellido. Pero que todo esto tiene “canales institucionalizados para resolverse”, ya sea en Fiscalía, en la Contraloría o en el Parlamento”.

“Si hay rutas institucionalizadas, son la que deberían usarse para que se encaucen en esos ámbitos y no emplear fraudulentamente una causal tan abierta como la incapacidad moral permanente, con lo cual creo yo que no habría sustento legal ni tampoco sería legítimo el emplear una figura de la vacancia en estos momentos porque genera gran inestabilidad en el país”, agrega.

Precisa, además, que la incapacidad moral permanente podría ser utilizada actualmente como “una suerte de cajón de sastre”, pero que hay criterios que se deberían tener en cuenta, ya que “estamos en el marco de un Estado en donde hay una suerte de racionalización del uso de poder y en esa perspectiva al presidente solamente se le podría destituir por la causales del artículo 117 de la Constitución”.

Es decir: “Por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en casos previstos en el artículo 134, y por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y de otros organismos del sistema electoral”.

Congreso presentó vacancia contra Pedro Castillo: ¿cuál es el proceso a seguir?

Por el momento, se ha presentado la vacancia y el Congreso ha decidido que el martes 7 de diciembre se vote si se admite o no a debate. La oposición necesita el respaldo de, al menos, el 40% de congresista hábiles (a la fecha, 52) para seguir adelante con sus planes.

Si se admite, el presidente o su abogado o ambos tendrían que ir a defenderse al Parlamento y los promotores de la vacancia necesitarían de 87 votos para sacar del cargo a Pedro Castillo.

“Hoy día la democracia no se entiende solo en términos numéricos, de mayorías, minorías, sino también en términos de reflexión de principios y derechos fundamentales. Y en esa dirección, no bastan los votos. Tiene que haber también adecuadas razones que justifiquen el uso de esta figura (la vacancia), y que tal como viene configurada en el contexto de nuestra reciente experiencia política debiera ser una herramienta de ultima ratio”, concluye el constitucionalista Juan Carlos Díaz.