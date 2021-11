Távara: “Es poco probable que nos encontremos con la vacancia como resultado final”

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con la politóloga Paula Távara sobre la moción de vacancia en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, y la gestión de la oposición en estos meses de gobierno.

¿Cómo llegamos a este pedido de vacancia?

Creo que llegamos cansados. Hemos hablado mucho de polarización, hay sectores de nuestra sociedad que están mucho más crispados con las posiciones, con si les gusta el Gobierno o no, pero la población en general está cansada de esta sensación de que no puede centrarse en cómo mejorar su estado luego de la pandemia; si no, que hay que estar con los nervios, viendo cuál es la nueva crisis de la semana.

Esta es una crisis que podría tener más preocupación, porque la vacancia de un presidente es una cosa seria y deberíamos plantearla en situaciones extremas.

¿Qué puede pasar en el Congreso con este pedido de vacancia?

Es poco probable que nos encontremos con la vacancia como resultado final de este proceso, pero lo que sí va a pasar es una mayor polarización en el interior del Parlamento. Las negociaciones que el Ejecutivo tenga que hacer según como encuentre las posibilidades de voto, y eso puede, al menos temporalmente porque nada está escrito en piedra —sobre todo en la política—, restructurarlo.

Los votos sí están para el proceso, no para la vacancia. Temo que nos encontremos con un espacio para mellar la legitimidad del Gobierno autodañada, y con esto no quiero que se entienda que hay un respaldo absoluto a lo que el Gobierno está haciendo. Creo que ha cometido los suficientes errores para dar excusas, no argumentos para esto.

¿Por qué el presidente Castillo no reacciona?

Es falta de reflejo político. Incluso, cuando haya reflejo político, hay tantas fuerzas en el interior del Gobierno, que las decisiones que tiene que tomar requieren equilibrios débiles. De lo poco que sabemos, parece haber pocas personas de confianza que tengan la capacidad de asesorar al presidente en cosas como esta.

Allí la que podría aportar sería la premier Vásquez; sin embargo, tampoco parece que esté construyendo una relación de mayor coordinación permanente.

¿Por qué los ministros tienen tan poco perfil?

Creo que nos encontramos con ministros que no necesariamente tienen claridad en cuál es la prioridad, porque parece que no hay una línea que marque las prioridades. Una gestión en aprendizaje, en un lento aprendizaje y con temor a que cualquier cosa que se diga, teniendo en cuenta a la oposición parlamentaria, puede ser tomado como argumento o excusa. Entonces, te cuidas el doble porque no sabes si vas a tener respaldo en las decisiones que estás tomando, no tienes clara la línea de gobierno y cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra.

¿Cómo afecta el caso Bruno Pacheco al presidente Pedro Castillo?

Es grave. No ha habido un pronunciamiento claro del presidente Castillo, entiendo, por una cercanía con su exsecretario general, pero golpea y golpea su legitimidad con la ciudadanía. En un país donde no tienes partidos fuertes tu relación con la ciudadanía como gobernante es muy importante.