RLA responsabiliza a César Acuña si no se logra vacancia de Pedro Castillo

Rafael López Aliaga, uno de los impulsores de la vacancia contra Pedro Castillo, ha convocado para este sábado 27 de noviembre una marcha a nivel nacional para pedir la destitución del presidente de la República. El excandidato presidencial argumentó que será pacífica y reveló que ha invertido en algunas regiones para esta convocatoria.

La moción de vacancia será discutida el próximo 7 de diciembre por el Pleno, que decidirá si la admite a trámite. López Aliaga aseveró que, si no se logra sacar a Castillo Terrones del poder, el Perú sería Venezuela o Cuba en los siguientes cuatro años.

“A los congresistas que se opongan a la vacancia, los hago responsables (...). Cada día es una película de terror. Se han encargado de destrozar la confianza de los peruanos para invertir en el Perú. El próximo año la inversión privada es cero”, aseguró.

PUEDES VER: María del Carmen Alva notifica a Pedro Castillo sobre moción de vacancia presidencial

Durante la entrevista realizada por Epicentro TV, el empresario no descartó tentar el sillón presidencial si se logra destituir al profesor cajamarquino. Explicó que le gustaría formar un frente democrático junto a Avanza País; no obstante, prevé que el congresista de Alianza para el Progreso Roberto Chiabra sería una excelente opción. Negó que sea el “salvador” del Perú.

“El sábado está en juego que el Perú no sea Venezuela, que no sea Cuba, Nicaragua, Argentina (...). Mi misión es buscar lo mejor para mi país. Soy un simple servidor, sirvo a mi patria en lo que puedo”, acotó.

RLP calificó como “pésimos” los actos violentos cometidos por el grupo extremista de derecha La Resistencia contra el excongresista Yonhy Lescano a las afueras de su domicilio.

Aunque el grupo radical ha mostrado simpatía por el líder de Renovación Popular, este alegó que no es la manera correcta de protestar y afirmó que no tiene ningún tipo de admiración por Juan José Maelo, cabecilla de La Resistencia.

Por otro lado, López Aliaga criticó el presunto pacto entre César Acuña y Pedro Castillo.

“Será culpa de César Acuña (si no se logra vacar a Castillo), pero después que no me vengan a reventar la vida. Si en cuatro años esto es Venezuela y la gente está comiendo basura, no me revienten la vida. Este no es mi tema, es un proyecto nacional, es la respuesta de los peruanos ahora que se puede hacer”, comentó.