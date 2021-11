¿Quién fue Enrique Chirinos Soto, el autor citado en la moción de vacancia contra Pedro Castillo?

La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, presentó el último jueves 25 de noviembre la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo . Este documento reúne las firmas de 28 legisladores. El primer fundamento presentado en la solicitud llamó la atención porque recoge una cita textual de Enrique Chirinos Soto, padre de la actual parlamentaria.

La moción califica de “egregio” (insigne, ilustre) a Chirinos Soto, quien participó en los debates de la Asamblea Constituyente de 1993. “La incapacidad moral es la falta de cualidades morales esenciales para el ejercicio del cargo, no tiene nada que ver ni con la incapacidad mental (que es una forma de incapacidad física) ni con la responsabilidad administrativa”, cita el texto que pretende retirar de sus funciones al mandatario.

El documento califica de "egregio" (insigne, ilustre) a Chirinos Soto. Imagen: moción de vacancia presidencial

¿Quién fue Enrique Chirinos Soto?

Enrique Chirinos Soto nació en Arequipa en 29130 y falleció en 2007. Fue abogado y se especializó en derecho constitucional. En 1967 fue elegido diputado y, entre 1978 y 1979, representante de la Asamblea Constituyente. En 1980 volvió a ser electo diputado y en 1985 senador de la República.

Chirinos Soto fue parte de la Asamblea Constituyente de 1992 que gestó la Carta Magna actual. Postuló con el partido fundado por Rafael Rey, Renovación Nacional, y en 1995 consiguió un escaño en el Congreso con este mismo grupo político. En las elecciones del año 2000, intentó reelegirse con la alianza fujimorista Perú 2000, pero sin éxito.

Enrique Chirinos Soto fue diputado, senador y congresista de la República entre los años 1967 y 2000. Foto: La República

Es autor de libros especializados en derecho, como Cuestiones Constitucionales y Constitución de 1993: Lectura y Comentario. Sin ser historiador, publicó Historia de la República, editado en 1977, 1982, 1985 y 1991.

El vladivideo de Chirinos Soto

En diciembre de 1999, el entonces congresista Enrique Chirinos Soto visitó a Vladimiro Montesinos, el corrupto exasesor de Alberto Fujimori. La cita fue grabada por Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). En la reunión, el parlamentario solicitó ser incluido en la lista electoral Perú 2000, con la que Fujimori pensaba reelegirse nuevamente.

Chirinos Soto pidió tener un “número clave”, aunque no uno muy alto, ya que había líderes fujimoristas “con mejores derechos”. Entonces sugiere ir con el número 13, que antes había usado Susy Díaz. “Me van a tomar el pelo, se van a reír”, adelanta Chirinos , a lo que Montesinos replica: “pero te hacen la publicidad”.